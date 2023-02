യുക്രെയ്ന് ഉടൻ യുദ്ധവിമാനം നൽകാനില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടൻ, മറ്റു സഹായങ്ങൾ തുടരും

ലണ്ടൻ ∙ യുദ്ധവിമാനം ചോദിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെത്തിയ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയെ കൈവിടാനില്ലെങ്കിലും വളരെപെട്ടെന്ന് സെലൻസ്കിയുടെ ആവശ്യം സാധാച്ചുകൊടുക്കാനാകില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടൻ. ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ ഉടൻ യുക്രെയ്നു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ് വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ക്രിയാത്മകമായ മറ്റു പദ്ധതികളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ നൽകുന്ന മറ്റു സഹായങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും തുടരും.

ഇതിനിടെ ഇന്നലെ ഫ്രാൻസിലും ഇന്ന് ബ്രസൽസിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ സെലൻസ്കി ആയുധങ്ങളും വിമാനങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സെലൻസ്കി യൂറോപ്പ് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ.

റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ ചെറുത്തുതോൽപിക്കാൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെയാണ് ബ്രിട്ടനോട് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് അഭ്യർഥിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇന്നലെ രാവിലെ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേയാണ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടനോടും മറ്റു നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളോടും സെലൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചത്. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചശേഷം ആദ്യമായാണ് സെലൻസ്കി ബ്രിട്ടനിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിലും എത്തിയത്.

യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വേണമെന്ന തന്റെ ആവശ്യം വിശദീകരിക്കാനായി ഒരു യുക്രെയ്നിയൻ പൈലറ്റിന്റെ ഹെൽമറ്റുമായാണ് സെലൻസ്കി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഹാളിൽ എത്തിയത്. ഇത് അദ്ദേഹം സ്പീക്കർക്ക് സമ്മാനിച്ചു. അതിൽ പെർമിനറ്റ് മാർക്കർ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ‘ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അത് സംരംക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ തരൂ’.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ.

ശക്തിയേറിയ ഇംഗ്ലീഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തരുന്നതിന് മുൻകൂറായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സെലൻസ്കി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച്, മറുപടിക്കു മുന്നേ അഡ്വാൻസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞായിരുന്നു സെലൻസ്കിയുടെ മടക്കം. എന്നാൽ, ഉടൻ വിമാനങ്ങൾ നൽകാനില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബ്രിട്ടൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

English Summary: No immediate transfer of UK fighter jets