പാരിസ്∙ പെന്‍ഷന്‍ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കാനും വിരമിക്കല്‍ പ്രായം രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്നോട്ടു നീക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികള്‍ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ ശനിയാഴ്ച രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. പാരിസിലും മറ്റു നഗരങ്ങളായ നൈസ്, മാര്‍സെയില്‍, ടുലൂസ്, നാന്റസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു.

Also Read: ബ്രിട്ടനിൽ എംപിമാരുടെ ശമ്പളം 7012 പൗണ്ടിൽ നിന്ന് 7215 ആയി വർധിക്കും

ഇതുകൂടാതെ, പാരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിമാനത്താവളമായ ഓര്‍ലിയിലെ എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളര്‍മാര്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തോടെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് വാക്കൗട്ട് നടത്തി. പണിമുടക്കു കാരണം ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന പകുതിയോളം വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ നിരവധി യുവാക്കളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പഠനം കാരണം വിദ്യാർഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർക്ക്, മുൻപു നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇത്തവണ ആസൂത്രിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബാധിക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുള്ള ബാനറുകളുമായാണ് ഇവർ പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

പ്രതിഷേധം എന്തുകൊണ്ട്?

പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോയുടെ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളില്‍ മഷിപുരട്ടാന്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്കരണ പദ്ധതികള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം അടുത്തിടെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. 2017ലെയും 2022ലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ രാജ്യത്തെ പെന്‍ഷന്‍ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മക്രോ പറഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ സംവിധാനം വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 62 ല്‍ നിന്ന് 64 ആയി ഉയര്‍ത്തും. എന്നിരുന്നാലും, പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിന് ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണമെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ വാദിക്കുന്നു. ചില കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകളില്‍ ജോലിയുടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ വർധിപ്പിക്കുന്നത് ശാരീരികമായി സാധ്യമല്ലെന്നും അവര്‍ വാദിക്കുന്നു.

English Summary: Hundreds of Thousands Protest Across France Again