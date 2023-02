ചൈനീസ് ചാര ബലൂണുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുകെ തയാറാണെന്ന് ഋഷി സുനക്

ലണ്ടൻ ∙ ചൈനീസ് ചാര ബലൂണുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുകെ തയാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ റോയൽ എയർ ഫോഴ്സിന്റെ ടൈഫൂൺ ജെറ്റുകളുടെ ‘ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ അലർട്ട് ഫോഴ്‌സ്’ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ദേശീയ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിശദമായ പ്രതികങ്ങൾ ഋഷി സുനക് നടത്തിയില്ല.

പടിഞ്ഞാറൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ യുഎസ് സൈന്യം നിരവധി അജ്ഞാത വസ്തുക്കൾ വെടിവച്ചിട്ടതിന് ശേഷം യുകെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ് സുരക്ഷാ അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നു. ചൈനയുടെ ചാര ബലൂണുകൾ ഇതിനകം യുകെയിൽ പറന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി റിച്ചാർഡ് ഹോൾഡൻ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ എല്ലാ കഴിവുകളും യുകെയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ ഋഷി സുനക് തയാറായത്.

യുകെ റോയൽ എയർ ഫോഴ്സിന്റെ ടൈഫൂൺ ജെറ്റ്

യുകെ ഗവൺമെന്റ് യുഎസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെന്നും നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ അവലോകനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയോടുള്ള യുകെയുടെ സമീപനം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് സൂചിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും ചൈന ഒരു വ്യവസ്ഥാപരമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, യുഎസിൽ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത വസ്തുക്കൾ കാലാവസ്ഥാ ബലൂൺ വഴിതെറ്റി വന്നതാകാമെന്നാണ് ചൈനയുടെ വാദം.

ചൈനീസ് ചാരബലൂൺ യുഎസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: യുഎസ് നേവി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി നാലിനു വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളമുള്ള സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകളിൽ സഞ്ചരിച്ച ചൈനീസ് ചാര ബലൂൺ യുഎസ് സൈന്യം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം മൂന്ന് അജ്ഞാത വസ്തുക്കൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളം കണ്ടെത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ചൈനയുടെ ആകാശങ്ങളിലും അജ്ഞാത വസ്തുക്കള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

