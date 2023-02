സോമർസെറ്റ്∙ സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വനിതകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മുൻ വർഷത്തേതിൽ നിന്നു പതിനായിരത്തിലധികം പേരുടെ കുറവുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായന വര്‍ഷം 18 വയസ്സുള്ള 1,80,000 ൽപ്പരം പെണ്‍കുട്ടികളാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. ഇത് ആകെ വിദ്യാർഥികളുടെ 50.4 ശതമാനമാണ്. 2023ല്‍ അപേക്ഷാ നിരക്ക് 47.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായാണു കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നഴ്സിങ്‌, ടീച്ചിങ്‌ കോഴ്സുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകളില്‍ വന്ന കുറവാണു വനിതകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് നഴ്സിങ്‌ പഠിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മഹാമാരി കഴിഞ്ഞതോടെ നഴ്സുമാര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മര്‍ദങ്ങളും, ശമ്പളത്തിലെ കുറവും പണിമുടക്കുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതും വനിതകളെ ഇത്തരം കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മികച്ച ശമ്പളത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നഴ്സുമാര്‍ സമരം ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വ്യക്തമായതോടെയാണ് വിദ്യാർഥിനികളുടെ മനസ്സ് മാറിയതെന്നു റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് ആരോപിക്കുന്നു. നഴ്സിങ് പഠനത്തിന് 10% വിദ്യാർഥികളുടെ കുറവാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ വന്നിട്ടുള്ളത്. നഴ്സുമാർ എൻഎച്ച്എസ് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വനിതകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല സര്‍വകലാശാലകളിലേക്ക് ഉള്ള മൊത്തം വിദ്യാർഥികളുടെ അപേക്ഷയിലും കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ 2.3% കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Record fall in number of women applying for university courses