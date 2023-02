ബ്രിട്ടനിൽ ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരും ബോർഡർ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരും ഇന്ന് പണിമുടക്കുന്നു

സോമർസെറ്റ് ∙ ബ്രിട്ടനിൽ ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരും ബോർഡർ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരും ഇന്ന് പണിമുടക്കിലാണ്. പിസിഎസ് യൂണിയനിൽ അംഗങ്ങളായ ആയിരത്തോളം ബോർഡർ ഫോഴ്‌സ് ജീവനക്കാരാണ് ഇന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. കലൈസ്, ഡൺകിർക്ക്, ഡോവർ തുറമുഖങ്ങളിലും കോക്വെല്ലെസ് ചാനൽ ടണൽ ടെർമിനലിലും പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാകും.

പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സിവിൽ സർവീസുകാർക്കും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അതിർത്തി കടക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കാൻ ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ഇ-ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും യാത്രയ്‌ക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഗവണ്മെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടനിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡിലെയും വടക്കൻ അയർലൻഡിലെയും യുണൈറ്റ് യൂണിയനിൽ അംഗങ്ങളായ ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരാണ് ഇന്ന് പണിമുടക്കിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ 999 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിച്ചു സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാണ് ജനങ്ങളോട് എൻഎച്ച്എസിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയസ്തംഭനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആംബുലൻസുകൾ അയക്കുക.

കിഡ്‌നി അല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ പരിചരണം പോലുള്ള ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്കും സേവനം ലഭിക്കും. കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില സ്ട്രോക്കുകൾ, വലിയ പൊള്ളല്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആംബുലൻസിനായി സാധാരണയിലും കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

English Summary : Border Force workers and ambulance crew go on strike today in Britain