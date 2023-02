ബര്‍ലിന്‍∙ മ്യൂണിക്കില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന മ്യൂണിക്ക് സെക്യരിറ്റി കോണ്‍ഫറൻസ് സമാപിച്ചു. രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങലിനിടെ സമാധാനത്തിനുള്ള ചെറിയ പ്രതീക്ഷയും ഉറപ്പിച്ചാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചത്. റഷ്യന്‍ ആക്രമണ യുദ്ധത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഉച്ചകോടിയില്‍ ആയുധ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ ചര്‍ച്ചാ പങ്കാളികളായി.



ചൈനയുടെ ചീഫ് ഫോറിന്‍ പോളിസി ഓഫിസര്‍ വാങ് യി സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു. സമാധാനത്തിനായി മോസ്കോയില്‍ ഇടപെടാനോ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനില്‍ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ എന്നു ചിലര്‍ ചിന്തിച്ചുവെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ ഉണ്ടായി. യുക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധത്തെ താന്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നതായി വാങ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചില്ല. പരിമിതികളില്ലാത്ത സൗഹൃദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഉപരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ചൈനയെ പാശ്ചാത്യ പക്ഷത്ത് എത്തിക്കാന്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ തന്നെ ശ്രമിച്ചത് വിജയമായി. ഇയുവുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന് ചൈന അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ യുഎസ് സ്റേററ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ളിങ്കെന്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള അതിഥിയുമായി സംഭാഷണം നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത് സുരക്ഷാ കോണ്‍ഫറന്‍സിന്റെ അതിരുകളില്‍, വിഫലമായി. പിന്നീട് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പോലും ഉണ്ടായില്ല.

അമേരിക്കയില്‍ ചൈനീസ് നിരീക്ഷണ ബലൂണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ബ്ളിങ്കെന്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. യുക്രെയ്നിന്റെ ഉയര്‍ന്ന ഡിമാന്‍ഡ് കണക്കിലെടുത്ത്, പാശ്ചാത്യ പങ്കാളികള്‍ രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആയുധങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വാങ്ങാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു

അതിക്രമത്തിനു റഷ്യ മറുപടി പറയണം



യുക്രെയ്നില്‍ റഷ്യ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയിക്കണമെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്.



യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും മ്യൂണിക്കില്‍ നടക്കുന്ന സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തില്‍ കമല ആരോപിച്ചു. കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം, പീഡനം തുടങ്ങിയ ക്രൂരമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ റഷ്യ ചെയ്തതിനു തെളിവുണ്ടെന്നും കമല.

യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനായി യുക്രെയ്ന് കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നും സുനക്.



ഫെബ്രുവരി 24ന് റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തിന് ഒരു വര്‍ഷം തികയുകയാണ്.

