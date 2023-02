ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് വേദനയായി ആതിരയുടെയും നേഹയുടെയും വേർപാട്

ലണ്ടൻ ∙ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ആകസ്മിക വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹം. കേവലം 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഇടവേളയിലാണ് ഏതു ശിലാഹൃദയവും അലിയിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തവാർത്തകൾ മലയാളികളെ തേടിയെത്തിയത്. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ജീവിതം തേടി ബ്രിട്ടനിലെത്തിയയാളും മറ്റൊരാൾ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഭർത്താവിനരികിലേക്ക് പോകാനിരുന്നയാളുമാണ്.

ലീഡ്സിൽ ബസ് കാത്തുനിന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ആതിര അനിൽകുമാർ (25) കാറിടിച്ച് മരിച്ച വാർത്തയുടെ ഞെട്ടൽ മാറും മുമ്പേയായിരുന്നു ഇന്നു രാവിലെ ബ്രൈറ്റണിൽനിന്നും നേഹ ജോർജിന്റെ (25) മരണവാർത്തയെത്തിയത്. നേഹയുടെ മരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കൽ പട്ടത്തിൻകര അനിൽകുമാർ - ലാലി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ആതിര. ഭർത്താവ് രാഹുൽ ശേഖർ മസ്കത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇവർക്ക് ഒരു മകളുമുണ്ട്. ലീഡ്സിലെ ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ആതിര. ഒന്നര മാസം മുമ്പു മാത്രമാണ് വിദ്യാർഥിയായി ആതിര ബ്രിട്ടനിലെത്തിയത്.

ആതിരയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി എംപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആതിരയുടെ ലീഡ്സിലുള്ള കസിൽ ബ്രദറുമായും മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

ഏറെക്കലമായി ബ്രൈറ്റണില്‍ താമസിക്കുന്ന ജോർജ് ജോസഫിന്റെ മകൾ നേഹ ജോർജ് (25) ആണ് ഇന്നു രാവിലെ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ ഇരിക്കവേയാണ് ആകസ്മികമായ വേർപാട്. 2021 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബേബി എബ്രഹാം-ലൈസ ബേബി ദമ്പതികളുടെ മകൻ ബിനിൽ ബേബിയുമായുള്ള നേഹയുടെ വിവാഹം. ബിനിലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പാല സ്വദേശികളാണ്.

വിവാഹ ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാന്‍ കൂട്ടുകാരികള്‍ക്കൊപ്പം വിട വാങ്ങല്‍ വിരുന്ന് നടത്തി മടങ്ങി എത്തിയതാണ് നേഹ ജോര്‍ജ്. തുടർന്ന് ഇന്നു രാവിലെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും യാത്രമധ്യേ മരണപ്പെട്ടു. ബ്രൈറ്റണിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു നേഹ.

