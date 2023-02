കേരളത്തിലെ യുവ തലമുറ യൂറോപ്പിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ കുടിയേറി കരിയറും ജീവിതവും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ലോൺ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി അന്യനാട്ടിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആകുന്നതു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ശമ്പളവും മികച്ച ജീവിത നിലവാരും സുരക്ഷിതത്വവും തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ‘സ്വദേശിവത്ക്കരണം’ കാരണം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഗൾഫിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നതും പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ നിലവിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും നാട്ടിൽ ഉള്ളവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഏജൻസിയോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫീസോ ഇല്ലാതെ ഒരു നയാ പൈസ ചിലവില്ലാതെ യൂറോപ്പിൽ സ്‌കിൽഡ് ജോബ് നേടാം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതിനാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിടുകയും വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുകയും ചെയുന്നവരുണ്ട്. മെഡിക്കൽ, എൻജിനിയറിങ്, ഐടി എന്നീ മേഖലയിൽ ആണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെപ്രാവീണ്യം മെഡിക്കൽ പോലുള്ള ചില മേഖലയിൽ വേണ്ടിവരാം. പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താവുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്ത ജോലിക്കു ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രാവീണ്യം മതിയാകും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുക എന്നതാകും പലരുടെയും സംശയം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നോർവേയിൽ അധ്യാപകനായ ഡോ. സജു മോഹനൻ.

എങ്ങനെ, എവിടെ ജോലി കണ്ടെത്താം?

സ്ഥിരം രാജ്യങ്ങളായ യുകെ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കി സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളായ നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഡെൻമാർക്ക്‌, ഫിൻലൻഡ്‌ എന്നിവ നോക്കാം. ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും സന്തോഷമുള്ളതുമായാ രാജ്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക തൊഴിൽ പോർട്ടലിൽ നിന്നു തുടങ്ങാം. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, ബയോഡാറ്റയ്‌ക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഒരു കവർ ലെറ്റർ ആവശ്യമാണ്. ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശവും പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള താൽപ്പര്യവും മറ്റു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും കവർ ലെറ്ററിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം. ശക്തമായ കവർ ലെറ്റർ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കപ്പെടും.

ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള ചില ‘ടിപ്സ്’



∙ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനു പുറത്തുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ബയോഡേറ്റയിൽ സ്കിൽ സെറ്റിനു മുൻഗണന നൽകുക. ക്വാളിഫിക്കേഷനും മാർക്കിനും പ്രസക്തിയില്ല.



∙ ജോലിയുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിവി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക; അതായത് ഓരോ ജോലിക്കും പ്രത്യേകം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത സിവി ആവശ്യമാണ്.

∙ ജോലി വിവരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കീവേഡുകളും നിങ്ങളുടെ സിവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.



∙ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലോ പ്രോജക്റ്റിലോ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം നേടുക.



∙ സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഹ്രസ്വ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകളും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.



∙ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പോലുള്ള സാമൂഹിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സജീവമായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകളും അസൈൻമെന്റുകളും അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.



∙ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോലിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, ഗവേഷണത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും സജീവമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പേറ്റന്റ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക.



∙ കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുക.



ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ?



ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അഭിമുഖം നടത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നോർവേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ജനറൽ, ടെക്നിക്കൽ, എച്ച്ആർ അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. മുഴുവൻ അഭിമുഖ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്നു മുതൽ നാലു മാസം വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം. മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും വീസ അംഗീകാരം ഉൾപ്പെടെ 6 മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അഭിമുഖം നടത്തുന്നവർ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുപകരം അവരുടെ തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ?

നോർവേയുടെ കാര്യത്തിൽ, വീസയ്ക്കും ഫാമിലി ഇമിഗ്രേഷനുമുള്ള ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ വഹിക്കും. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ നൽകും കൂടാതെ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് പ്രാരംഭ ഭവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്ഥലംമാറ്റ ചെലവുകളും നിറവേറ്റും. നോർവേയിലെ ജോലികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് കീഴിലല്ല. അതിനാൽ, വീസ മാറ്റാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് മാറാം. മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ആറു മുതൽ എട്ടു വർഷം വരെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വത്തിന് അർഹത ലഭിക്കും.

സൗജന്യമായി ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം സാധ്യമോ?



ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നോർവേയിലോ ജർമനിയിലോ സാധിക്കും. പക്ഷേ, അതിനായി വലിയ തയാറെടുപ്പ് വേണം. അതിൽ പ്രധാനം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യമാണ്. നോർവേയിൽ സൗജന്യ വിദ്യഭ്യാസമായി നോർവീജിയൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കും. അവിടെ നോർവീജിയൻ ഭാഷ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ജർമനിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ജർമനും. പഠനം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ആയിരിക്കും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാകും.

ഭാവിയിൽ പെർമനന്റ് റസിഡൻസിക്കും പൗരത്വത്തിനും പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ അറിവ് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് സ്കോർ, പ്രോജക്ടുകൾ, ഗവേഷണ പരിചയം, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, കോൺഫറൻസിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പരിഗണിക്കും. വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ വിവേചനാധികാരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിമുഖവും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളും അഭിമുഖീകരിക്കണം.

കൂടാതെ, നോർവേയിലെ സർവകലാശാലകളിലേക്കുള്ള ബാച്‍ലർ ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിന്, ഹയർസെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയും നിർബന്ധമാണ്. പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുടെ തുല്യതയ്ക്കാണ് ഇത്. കാരണം ഹയർസെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നോർവേയിൽ മൂന്നു വർഷമാണ്.

English Summary : Skilled workers can find jobs easily in Europe with free visa and ticket