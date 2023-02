കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിർദേശം പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി; നാട്ടിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പണമയയ്ക്കാൻ 20% നികുതി

വിദേശത്തേക്ക് പണമയയ്ക്കുമ്പോള്‍ മുഴുന്‍ തുകയ്ക്കും സ്രോതസില്‍ തന്നെ 20 ശതമാനം നികുതി പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രബജറ്റിലാണ് Tax Collected at Source (TCS) എന്ന പേരിലുള്ള നികുതി നിർദേശങ്ങളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളുളളത്. വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകള്‍ക്കോ, ചികിത്സയ്‌ക്കോ അല്ലാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി അയക്കുന്ന പണത്തിനെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 20 ശതമാനം നികുതി നൽകണം.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. നാട്ടിലെ സാമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രിട്ടനിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും കനഡയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ജർമനിയിലുമൊക്കെ വീടുവാങ്ങി സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നികുതി നിർദേശം നൽകുന്ന തലവേദന ചില്ലറയാകില്ല. വർഷാവസാനം നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന 20 ശതമാനം തുക അർഹരെങ്കിൽ തിരികെ ലഭിക്കുക.

Read Also: ജീവനക്കാരുടെ ഫോണിൽ ടിക് ടോക് നിരോധിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കമ്മീഷൻ

പാൻ കാര്‍ഡ് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കില്‍ അയയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ 20 ശതമാനവും, പാൻ കാര്‍ഡ് ഇല്ലെങ്കില്‍ 40 ശതമാനവും ഇത്തരത്തില്‍ നികുതി പിടിച്ചുവയ്ക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പണമയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റന്‍സ് സ്‌കീമിനാണ് (എൽആർഎസ്) പുതിയ നികുതിഭാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നതിനോ, കുടിയേറ്റത്തിനോ, ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാനോ, ചികിത്സയ്ക്കോ, പഠനത്തിനോ ഒക്കെ പണമയയ്ക്കുന്നത് ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റൻസ് സ്കീം പ്രകാരമാണ്. നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം, ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഏഴു ലക്ഷം രൂപ വരെ വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. ഏഴു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു നികുതി. ഇതാണ് ഇനിമുതൽ 20 ശതമാനമായി വർധിക്കുന്നത്.

പുതിയ ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിദേശത്തേക്ക് പണമയച്ചാലും, അയക്കുന്ന ആകെ തുകയുടെ 20 ശതമാനം നികുതിയായി നൽകണം. ഏഴു ലക്ഷം വരെയുള്ള തുകയ്ക്ക് ഇളവ് നല്‍കിയിരുന്നത് എടുത്തുമാറ്റി. അയയ്ക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ 20 ശതമാനം നികുതിയായി കെട്ടിവയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചുരുക്കം.

പാൻ കാര്‍ഡ് സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവയ്‌ക്കേണ്ട തുക 40 ശതമാനമാകും. വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ഈ നികുതി പിടിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് നൽകേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ, ചികിത്സയ്‌ക്കോ ആണ് പണം അയയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഏഴു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം തന്നെയാകും തുടര്‍ന്നും നല്‍കേണ്ടി വരിക. ബാങ്കില്‍ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ലോണെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ അര ശതമാനം മാത്രമേ അയ്ക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചുവയ്ക്കൂ.

പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും പുതിയ മാറ്റം ബാധകമാകും. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പണമയയ്ക്കുകയോ, വിദേശത്ത് വീടോ വസ്തുവോ വാങ്ങുകയോ, ഓഹരി നിക്ഷേപം നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ 20 ശതമാനം നികുതി നല്‍കണം. വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നവർ ജീവിതച്ചെലവിനായി ഒരു തുക കൈമാറ്റം ചെയ്താലും, അതിനും 20 ശതമാനം ടിസിഎസ് നല്‍കേണ്ടി വരും. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന മക്കള്‍ക്ക് താമസത്തിനായോ, ജീവിതച്ചെലവിനായോ മാതാപിതാക്കൾ പണമടച്ചുകൊടുക്കുന്നെങ്കില്‍ അതിനും 20 ശതമാനം ടിസിഎസ് നല്‍കണം.

ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന ഒരാള്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ടായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, 20,000 രൂപ ടിസിഎസ് ഇനത്തില്‍ ബാങ്കിൽ നല്‍കണം. വിദേശത്തുള്ള മക്കള്‍ക്ക് വീടു വാങ്ങാനായി 10 ലക്ഷം രൂപ അച്ഛനോ അമ്മയോ നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍, അതിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ടിസിഎസ് ആയി കെട്ടിവയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

വിദേശയാത്ര പോകുന്നവരും ഇത്തരത്തിൽ യാത്രാച്ചെലവിന്റെ 20 ശതമാനം തുക കെട്ടിവയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന തുക ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റായാണ് മാറ്റുക. അതായത്, പണമയയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും ആദായനികുതി മുന്‍കൂര്‍ അടച്ചതായി കണക്കാക്കും. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനം ആ വ്യക്തി നികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ക്രെഡിറ്റ് കണക്കിലെടുക്കും. ആദായനികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഈടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകും.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽപോലും വിദേശത്തേക്ക് പണമയയ്ക്കുകയോ, യാത്രാ പാക്കേജ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ 20 ശതമാനം അധികം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും ഇത് തിരികെ കിട്ടാൻ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കുകയും വേണം.

അമേരിക്കയിലേക്കും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റും കുടിയേറിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുതിയ തലമുറ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വർധിച്ചതാണ് ടിസിഎസിലെ ഈ വലിയ വർധനയ്ക്ക് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന പ്രവാസികുടുംബങ്ങളെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന പരിഷ്കാരമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ അധികമാരും ചർച്ചചെയ്യാതെ കടന്നുപോകുന്നത്.

English Summary: 20 percentage tax on remittances from india to abroad