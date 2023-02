ഇന്ത്യ-ബ്രിട്ടൻ യങ് പ്രഫഷണൽ സ്കീം; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച്‌ 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സോമർസെറ്റ്∙ ഇന്ത്യയിലെ 18 മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ബിരുദധാരികളായ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ബ്രിട്ടനില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്ന യങ് പ്രഫഷണൽ സ്കീം ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിച്ച്‌ മാർച്ച്‌ 2 ന് അവസാനിക്കും. സ്കീം പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് യുകെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബാലറ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയോ പിജിയോ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകി പങ്കെടുക്കാം. മാര്‍ച്ച് 2 ന് ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് ബാലറ്റ് അവസാനിക്കും. ബാലറ്റില്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി തന്നെ പങ്കെടുക്കാം.

ബാലറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേര്, ജനന തീയതി, പാസ്പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍, പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത കോപ്പി, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയില്‍ വിലാസം എന്നിവ നല്‍കണം. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരില്‍ നിന്നു ക്രമരഹിതമായി ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍, ബാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച്ചക്കകം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇമെയില്‍ വഴി അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ 259 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 260000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) മുടക്കി വീസക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കാവൂ. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടനിലെ താമസമടക്കമുള്ള ചെലവുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉണ്ടാകണം. അതിനായി 2,530 പൗണ്ട് (ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ബാങ്ക് സേവിംഗ്‌സും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ബാലറ്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ക്രമരഹിതമായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബാലറ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉടന്‍ തന്നെ വീസക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവര്‍ക്കു പ്രസ്തുത കാലയളവില്‍ വീസക്കായി വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകാനാവില്ല. ഇന്ത്യ-ബ്രിട്ടൻ യങ് പ്രഫഷണൽ സ്കീം വഴി എല്ലാ വര്‍ഷവും 3000 ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളം ബ്രിട്ടനില്‍ താമസിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനും ഉള്ള അവസരം കൈവരും. ഫെബ്രുവരിയിലെ ബാലറ്റില്‍ 2400 വീസകളാണു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അന്തിമമായിരിക്കും. അപ്പീല്‍ നല്‍കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം എന്നു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇത്തവണത്തെ ബാലറ്റില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത തവണയും അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ബാലറ്റ് ജൂലൈയിൽ നടക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലിയില്‍ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ-ബ്രിട്ടൻ യങ് പ്രഫഷണൽ സ്കീമിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെക്കാണുന്ന യുകെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:-

https://www.gov.uk/india-young-professionals-scheme-visa

ഇന്ത്യ–ബ്രിട്ടൻ യങ് പ്രഫഷണൽ സ്കീം ബാലറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താഴെക്കാണുന്ന യുകെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:-

https://www.gov.uk/guidance/india-young-professionals-scheme-visa-ballot-system#entering-the-ballot

