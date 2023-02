ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം

ലണ്ടൻ∙ ലണ്ടനിലെ ഹൈന്ദവ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ മാർച്ച് 7 നു ചൊവ്വാഴ്ച ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും പുണ്യാവസരം ഒരുങ്ങുന്നു. ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി വനിതകളുടെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വിമൻസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (BAWN) നേതൃത്വം, ലണ്ടനിലെ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഇത് തുടർച്ചയായ പതിനാറാമത്തെ അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മാർച്ച് 7 നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനു ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നൂറുകണക്കിന് ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ഭക്തർ ഇത്തവണ യുകെയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യുഹാമിലെ ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സംഘാടക സമിതി കണക്കാക്കുന്നത്. മഞ്ഞും, കൊടും തണുപ്പും അടക്കം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും വലിയ ഭക്തജന പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും,അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വർഷംതോറും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഉറവിടമാവുന്നുവെന്നാണ് സംഘാടകരും ഭക്തജനങ്ങളും സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വുമണ്‍സ് നെറ്റ് വർക്ക് (മുൻ ആറ്റുകാല്‍ സിസ്റ്റേഴ്സ്) ചെയറും, മുഖ്യ സംഘാടകയും, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും, എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോ. ഓമന ഗംഗാധരനാണു ലണ്ടനിലെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച് നേതൃത്വം നൽകി പോരുന്നത്.

നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിപ്പോരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഏഷ്യൻ വുമണ്‍സ് നെറ്റ് വർക്ക്, ലണ്ടൻ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖ്യ പ്രായോജകരുമാണ്.കേരളത്തിനു പുറത്ത് ആറ്റുകാലമ്മയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായി ശ്രീ മുരുകൻ ക്ഷേത്രം ശ്രദ്ധേയമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം പൊങ്കാലയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

Dr. Omana Gangadharan - 07766822360

Sree Murughan Temple - 02084788433

Please come and join on March 7th from 9AM, at London Sree Murughan Temple, Browning Road/ Church Road Junction, Manor Park, London E12 6AF