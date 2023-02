ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജര്‍മനിയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ യുക്രെയ്ന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൗരന്മാരും ജര്‍മ്മന്‍ നഗരങ്ങളിലെ ക്ലബുകളും യുക്രെയ്ന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാന പാര്‍ലമെന്റുകളിൽ യുക്രെയ്ന്‍ പതാകകള്‍ ഉയര്‍ത്തി. ഓസ്നാബ്രൂക്കിനും മ്യുന്‍സ്റററിനും ഇടയില്‍ നടന്ന സമാധാന ശൃംഖലയില്‍ ഏകദേശം 20,000 പേര്‍ പങ്കെടുത്തതായി സംഘാടകര്‍ പറഞ്ഞു. 50 കിലോമീറ്ററാണ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീര്‍ത്തത്.

ബര്‍ലിനിലെ ബ്രാന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് ഗേറ്റിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആളുകള്‍ പ്രകടനം നടത്തി. 12,000 ത്തിലധികം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Thousands march in Berlin to support Ukraine on first anniversary of invasion