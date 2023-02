ബെംഗളൂരു ∙ ഇന്ത്യന്‍ ഐടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ കുടിയേറ്റം ഗണ്യമായി വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു. ജര്‍മ്മനിയിലെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യത്തെ ചെറുക്കാനും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ഷോള്‍സ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയില്‍ നിന്ന് ജര്‍മനിയെ സ്വയം കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രമാക്കി, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കുടിയേറ്റം. പ്രത്യേകിച്ചും ഐടി വ്യവസായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ജര്‍മനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നാണ് ചാന്‍സലര്‍ ഷോള്‍സ് ഉറപ്പു നല്‍കിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കണ്‍ വാലിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ മെട്രോസിറ്റിയായ ബെംഗളൂരു സന്ദര്‍ശന വേളയിലാണ് ഷോള്‍സ‌ിന്റെ പ്രതികരണം. വീസകള്‍ നല്‍കുന്നത് ലളിതമാക്കാന്‍ ജര്‍മനി ആഗ്രഹിക്കുന്നകാര്യം വസ്തുതാ പരമായി ചാന്‍സലര്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇത് വലിയ തോതില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കുടിയേറ്റം പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും ഷോള്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജോലിയും ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവുമില്ലാതെയുള്ള കുടിയേറ്റം പദ്ധതികള്‍ അനുസരിച്ച്, ലളിതമാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജര്‍മ്മനിയില്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. ഒരു പ്രത്യേക തൊഴില്‍ ഓഫര്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് തുടക്കത്തില്‍ സാധ്യമാകണം എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകള്‍ ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല.

‘ഒരു ഐടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി ജര്‍മ്മനിയില്‍ വരുന്ന ആര്‍ക്കും അവരുടെ എല്ലാ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും ഇംഗ്ളീഷില്‍ മാത്രമേ എളുപ്പത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് വ്യക്തമാണ്, കാരണം ജര്‍മ്മനിയില്‍ പലര്‍ക്കും ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നും ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു. ജര്‍മ്മന്‍ പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്ന രീതിയിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നും ഷോള്‍സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നൈപുണ്യവും ശേഷിയുമുള്ള ആളുകളെ ജര്‍മനി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഇതിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തുമെന്നും ഷോള്‍സ് അറിയിച്ചു. മേയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ, ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് എന്നിവയിലെ ജര്‍മന്‍ താല്‍പ്പര്യം ഇന്ത്യയെ കൂടുതല്‍ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലില്ല. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ജര്‍മ്മന്‍ എംബസി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏകദേശം 2,500 മുതല്‍ 3,000 വരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ജര്‍മനിയിലേയ്ക്ക് വിസ അനുവദിച്ചു, ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഐടി രംഗത്ത് ജോലിചെയ്യുന്നവരാണ്. പലരും ഈ അവസരം ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ജര്‍മ്മനിയില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലും ജര്‍മനിയ്ക്ക് ജോലിക്കാരെ, വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു. ഐടി കമ്പനിയായ എസ്എപിയും ജര്‍മ്മനിയില്‍ ഉടന്‍ ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഇന്ത്യ ഒരു ഹൈടെക് രാഷ്ട്രമാണെന്നും ചാന്‍സലര്‍ പറഞ്ഞു. പല ജര്‍മ്മന്‍ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വികസനം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് തൊഴില്‍ വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതല്‍ വ്യാപാരം, ചൈന ഷോള്‍സുമായുള്ള വ്യാപാരം, സാമ്പത്തിക ബന്ധം വിപുലീകരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവര്‍ സമ്മതിച്ചു. നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വന്‍തോതില്‍ വർധിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള 1800 ജര്‍മ്മന്‍ കമ്പനികളെ പരാമര്‍ശിച്ച് ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു. ഇയു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില്‍ മോദിയും ജര്‍മനിയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഇതോടെ ജർമനിയും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായ ചൈനയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മോദിയും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, സംരക്ഷണവാദവും ബ്യൂറോക്രസിയും വര്‍ഷങ്ങളായി നിക്ഷേപം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതായി ഷോള്‍സ് സൂചിപ്പിച്ചു.

എസ്എപി ലാബ്സ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം, ഡിജിറ്റൈലസേഷന്‍, സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വികസനം എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് ഫെഡറല്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈടെക് രാഷ്ട്രത്തില്‍ മതിപ്പുളവാക്കി. ഐടി വികസനം, സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വികസനം, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് എന്നീ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകള്‍ ആഗോളവല്‍കൃത ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അനുകൂലമാണന്നും ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു.

വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കുടിയേറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ മൈഗ്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മൊബിലിറ്റി കരാറിലെ നല്ല സഹകരണത്തെ ചാന്‍സലര്‍ പ്രശംസിച്ചു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റാവുന്ന ബാറ്ററികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ സണ്‍ മൊബിലിറ്റിയും ചാന്‍സലര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ബോഷുമായി സഹകരിച്ച്, കമ്പനി നൂതനമായ ഇ–മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ട്രക്കുകള്‍ക്കുമായി ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കല്‍ സ്റേറഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ഐടിയെ കൂടാതെ ഊര്‍ജം, ഗവേഷണം, ആയുധങ്ങള്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ അടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. 4.9 ബില്യണ്‍ യൂറോയുടെ ആറു പരമ്പരാഗത അന്തര്‍വാഹിനികള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ ആക്രമണ യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് മാറ്റുമെന്നു പ്രതീക്ഷയുണ്ടന്നും ഷോള്‍സ് അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ന്‍ റഷ്യ യുദ്ധം ലോകത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഷോള്‍സ് പറഞ്ഞു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ശനിയാഴ്ച ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയ ഷോള്‍സും സംഘവും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെത്തിത്. തുടര്‍ന്ന് സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ജര്‍മനിയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. ബിസിനസ് രംഗത്തെയും വിവിധ കമ്പനി മേധാവികളുടെയും ഒരു വന്‍ സംഘവും ചാന്‍സലറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാൻസലർ ഷോൾസ് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

English Summary: Germany wants to ease visa application for Indian IT workers