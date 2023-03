ആശങ്കകൾ അനുകമ്പയോടെ കേൾക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തണം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ലണ്ടൻ∙ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ പുതിയ ആശങ്കകൾ അനുകമ്പയോടെ കേൾക്കാനുള്ള മാർഗം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി പറഞ്ഞു. 'ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേൾക്കാൻ പഠിക്കുക' (Learning to listen in the 21st century) എന്ന വിഷയത്തിൽ ലണ്ടൻ കേംബ്രിഡ്ജ്