കൊളോണ്‍∙ ജര്‍മനിയിലെ കൊളോണ്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി നിലവില്‍ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്പെഷ്യലിസ്ററിനെ തിരയുന്നു. ഒരു കഞ്ചാവ് സോമെലിയര്‍.100,000 യൂറോ വാര്‍ഷിക ശമ്പളവും പൂര്‍ണ്ണമായും നിയമപരവും: ജര്‍മ്മന്‍ കമ്പനി നിങ്ങളെ ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റേറാണറായി തിരയുകയാണ്.

കഞ്ചാവിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങള്‍ പലര്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ ചണച്ചെടി വേദനസംഹാരിയുടെ ഫലമുണ്ടാക്കും. അതിനാല്‍ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന ചികിത്സിക്കാന്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൊളോണ്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കന്നാമെഡിക്കല്‍ ഫാര്‍മ യൂറോപ്യന്‍ വിപണിയില്‍ മെഡിക്കല്‍ കഞ്ചാവ് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കല്‍ കഞ്ചാവ് പൂക്കളുടെ ജർമന്‍ ഡിമാന്‍ഡിന്റെ നാലിലൊന്നു കന്നാമെഡിക്കല്‍ ഫാര്‍മയാണു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഗുണനിലവാര ഉറപ്പിനായി, കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ "കഞ്ചാവ് സോമെലിയര്‍" എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവയെ തിരയുന്നു: "സ്വന്തം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉയര്‍ന്ന തലം കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനും കന്നാമെഡിക്കല്‍ ഒരു കഞ്ചാവ് സോമെലിയറുടെ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കമ്പനി ഒരു പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. കന്നാമെഡിക്കല്‍ ഫാര്‍മയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, മെഡിക്കല്‍ കഞ്ചാവ് ഇനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, മാത്രമല്ല "നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി" വ്യത്യസ്ത കഞ്ചാവ് ഇനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ജോലി ചില ആവശ്യകതകളോടെയാണു വരുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളില്‍, ജർമനിയിലെ കഞ്ചാവ് രോഗികള്‍ക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ജർമനിയില്‍ നിയമപരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു മാര്‍ഗ്ഗമാണിത്, ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ കാനമെഡിക്കല്‍ ഫാര്‍മ സിഇഒ ഡേവിഡ് ഹെന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കന്നാബിനോയിഡുകള്‍, കഞ്ചാവ് ഇനങ്ങള്‍, ടെര്‍പെനുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ അറിവും ശാസ്ത്രീയമോ കാര്‍ഷികമോ ആയ പശ്ചാത്തലവും ആവശ്യമാണ്.

ഈ ഒഴിവിലേക്ക് ഇതിനകം നൂറിലധികം പേര്‍ പ്രതികരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. "യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ1,00,000 യൂറോ വരെ അതായത് 88 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാര്‍ഷിക ശമ്പളം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary : Annual salary of 1,00,000 euros in Germany for the role of 'cannabis sommelier'