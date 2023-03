യുകെയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച നേഹയുടെ സംസ്കാരം നടത്തി; കണ്ണീരോടെ ഭർത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളും

ലണ്ടൻ∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ് ലാൻഡിൽ ഉള്ള ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ ഇരിക്കവെ ഫെബ്രുവരി 23 ന് യുകെ ബ്രൈറ്റണിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച മലയാളി യുവതി നേഹ ജോർജിന്റെ(25) സംസ്കാരം നടത്തി. ബ്രൈറ്റണിലെ സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ക്ക് ബ്രൈറ്റൺ ആൻഡ് പ്രെസ്റ്റൺ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടന്നു.

Read also : മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് ഡെർബിയിലെ മകളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയ മലയാളി അന്തരിച്ചു



സംസ്‍കാര ചടങ്ങുകളിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. നേഹക്ക് ഭർത്താവ് ബിനിൽ ബേബിയും ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കളും ഏക സഹോദരിയും കണ്ണീരോടെ അന്ത്യയാത്ര നൽകിയത് കണ്ടു നിന്നവരിൽ നൊമ്പരമുണർത്തി. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 21 നാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹ ശേഷം ഭർത്താവുമൊത്ത് ക്വീൻസ്‌ലാൻഡിൽ സ്ഥിരമായി താമസം ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള യാത്രാ ദിവസം രാവിലെയാണു നേഹ മരണപ്പെട്ടത്.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കു സിറോ മലബാർ സഭയുടെയും യാക്കോബായ സഭയുടെയും വൈദീകർ സംയുക്തമായി നേതൃത്വം നൽകി. സിറോ മലബാർ സഭ വൈദീകരായ ഫാ. മാത്യു മുളയോളിൽ, ഫാ. ജോസ് അന്ത്യാംകുളം, ഫാ. ഹാൻസ് പുതിയാകുളം, ഫാ. സജു പിണക്കാട്ട് എന്നിവരും യാക്കോബായ വൈദീകരായ വെരി. റവ. രാജു ചെറുവള്ളില്‍ കോറെപ്പിസ്‌കോപ്പാ, ഫാ. പീറ്റർ കുര്യാക്കോസ്, ഫാ. ഫിലിപ്പ് തോമസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ഇവരോടൊപ്പം കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വൈദീകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

യുകെയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫർമസിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു നേഹ. നേഹയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ജോർജ് ജോസഫും ബീന ജോർജും എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശികളാണ്. സഹോദരി: ഐറിൻ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തമാസമായ ബിനിലിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ ബേബി എബ്രഹാം, ലൈസ ബേബി എന്നിവർ കോട്ടയം പാല സ്വദേശികളാണ്.

വിവാഹ ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാന്‍ കൂട്ടുകാരികള്‍ക്കൊപ്പം വിട വാങ്ങല്‍ വിരുന്നു നടത്തി മടങ്ങി എത്തിയ നേഹ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും യാത്രമധ്യേ മരണപ്പെട്ടു. കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയസ്തംഭനമാണു മരണ കാരണം.

English Summary : Funeral of Neha george was held in Preston cemetary