റോമിന് സമീപം സൈനിക വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചു 

റോം ∙ റോം നഗരത്തിനു സമീപം ചെറിയ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചു. റോമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കുള്ള ഗ്വിദോണിയ മോണ്ടെചെലിയോയ്ക്കു മുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സൈനിക വിമാനങ്ങളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല.

ലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലൊന്ന് ഗ്വിദോണിയ എയർബേസിലെ വയലിൽ തകർന്നുവീണു. രണ്ടാമത്തെ വിമാനം അടുത്തുള്ള നഗരപ്രദേശമായ കോൾഫിയോറിതോയിലെ തെരുവിൽ പാർക്കുചെയ്തിരുന്ന കാറുകൾക്കു മുകളിലാണ് പതിച്ചത്.



രണ്ടു വിമാനങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് പല അഗ്നിഗോളങ്ങളായി ചിതറിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. മരണമടഞ്ഞ പൈലറ്റുമാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും വ്യോമസേനയോടും പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റാർക്കും പരുക്കുകളില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

