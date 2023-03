ലണ്ടൻ ∙ പഠന സമയത്തല്ലാതെ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന അധ്യാപകരെ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഓക്‌സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. ഏപ്രില്‍ 17 മുതൽ പുതിയ പോളിസി തീരുമാനം നടപ്പിലാകും. തൊഴില്‍പരമല്ലാത്ത ഒരു വിധ അടുത്തിടപഴകലും പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ വിശദമാക്കുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതിന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പുതിയ നയം രൂപീകരിച്ചതെന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ വിശദമാക്കി. ലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഓക്സ്ഫഡ് വിദ്യാർഥി യൂണിയന്‍ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത് ഇടപഴകൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അധ്യാപകരുടെ അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗത്തിന് ഇത്തരം അടുത്തിടപഴകലുകള്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് യൂണിയന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് യൂണിയന്‍ നേരത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങള്‍ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ നയം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമ്പോൾ ജീവനക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ കുറയുമെന്നും വിദ്യാർഥി സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ വിശദമാക്കി.

