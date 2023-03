ബ്രിട്ടനില്‍ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ആതിരയുടെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിക്കും

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിലെ ലീഡ്സിൽ ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ കാറിടിച്ചു മരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥി ആതിരയുടെ (25) മൃതദേഹം ഇന്നു രാവിലെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം അന്നുതന്നെ സംസ്കരിക്കും. ഇന്നു രാവിലെ ലണ്ടനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദുബായിൽ 21 മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് ഉള്ളതിനാലാണ് നാട്ടിലെത്താൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ സമയം എടുക്കുന്നത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പൊലീസിന്റെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയുമെല്ലാം എൻഒസി നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ലീഡ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബർമിങ്ങാമിലെ ലിലീസ് ഫ്യൂണറൽ സർവീസാണ് എല്ലാ നടപടികളും ഏകോപിപ്പിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലീഡ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആതിരയുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞദിവസം ബർമിങ്ങാമിലെ ലിലീസ് ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫിസിൽ അൽപസമയം പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 22ന് രാവിലെയായിരുന്നു ലീഡ്സ് ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥിയായ തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കൽ പട്ടത്തിൻകര അനിൽകുമാർ - ലാലി ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആതിര അനിൽകുമാർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുവന്ന കാറിടിച്ച് മരിച്ചത്. കാറോടിച്ച യുവതിയെ അന്നുതന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. കേസന്വേഷണവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളുമെല്ലാം ഒന്നരയാഴ്ചകൊണ്ട് പൂർത്തിയായി.

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മുൻ എംപി സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ബർമിങ്ങാം കോൺസുലേറ്റിൽനിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ആതിര യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ അടച്ച ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക തിരികെ കിട്ടാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആതിരയുടെ ഭർത്താവ് രാഹുൽ ശേഖർ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഒരു മകളുമുണ്ട്. ലീഡ്സിലെ ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു ആതിര. ഒന്നരമാസം മുമ്പു മാത്രമാണ് ആതിര പഠനത്തിനായി ലീഡ്സിൽ എത്തിയത്.

English Summary : Body of Athira will be brought home for funeral on sunday