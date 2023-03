ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജര്‍മനിയിലെ ഹാംബുര്‍ഗില്‍ ആല്‍സ്ററര്‍ഡോര്‍ഫിലെ പള്ളിയില്‍ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പില്‍ ഏഴു പേര്‍ മരിച്ചതായും എട്ടു പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംഭവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചോ കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചോ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവുമില്ല.

അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇന്റീരിയര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ ഗ്രോസ് ബോര്‍സ്ററലിലെ ഹാംബുര്‍ഗ് പള്ളിയില്‍ ഒന്നോ അതിലധികമോ അക്രമികൾ ആളുകള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യഹോവ സാക്ഷികളുടെ മീറ്റിങ് സ്ഥലമാണ് പള്ളി.



English Summary: Seven people killed in a church shooting in Germany