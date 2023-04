ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജർമനിയില്‍ കഞ്ചാവ് ഭാഗികമായി നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ കൃഷിമന്ത്രി സെം ഓസ്ഡെമിറും ആരോഗ്യമന്ത്രി കാള്‍ ലൗട്ടര്‍ബാഹും ചേര്‍ന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ കഞ്ചാവ് ഭാഗികമായി നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിലോ ഫാര്‍മസികളിലോ ഉള്ളതിന് സമാനമായി ‘കോഫി ഷോപ്പുകളില്‍’ കഞ്ചാവ് വില്‍ക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായ നിയമവിധേയമാക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളെത്തുടര്‍ന്ന്, നിയമവിധേയമാക്കല്‍ മൃദുവായതായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ നിയമവിധേയമാക്കല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്ന തരത്തിലായിരിയ്ക്കില്ല.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ ക്ലബ്ബുകളിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലബ്ബില്‍ നിന്ന് ഒരു സമയം 25 ഗ്രാം വരെ കഞ്ചാവ് വാങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കും. കൂടാതെ ഒരു മാസം പരമാവധി 50 ഗ്രാം വരെ. അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അവിടെ സ്വന്തം കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും കഴിയും. ഈ കഞ്ചാവ് സോഷ്യല്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍ മാള്‍ട്ടയിലും സ്പെയിനിലും കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ്. അംഗങ്ങളല്ലാത്തവര്‍ക്ക് അവിടെ പുകവലിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കരട് നിയമം സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിതവുമായ വിതരണ ശൃംഖല ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. നിയന്ത്രിത വില്‍പ്പന ലൈസന്‍സുള്ള കടകളിലൂടെ വില്‍ക്കപ്പെടും. ഒരു കോര്‍ണര്‍ ഷോപ്പില്‍ നിന്ന് ബിയര്‍ വാങ്ങുന്നതിനുപകരം, ഒരു മോണിറ്റര്‍ ബ്രൂവറില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ബിയര്‍ വാങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്.

കഞ്ചാവ് വാങ്ങല്‍, കൈവശം വയ്ക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഉപഭോഗം എന്നിവ 18 വയസും അതില്‍ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. കിറ്റകളോ സ്കൂളുകളോ പോലെ ധാരാളം കുട്ടികളുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം കഞ്ചാവ് ഉപഭോഗം സാധ്യമല്ല. നിയമം വേനല്‍ക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പാസാക്കുമെന്നും വര്‍ഷാവസാനമോ 2024 ന്റെ തുടക്കത്തിലോ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കഞ്ചാവ് നയത്തില്‍ മാള്‍ട്ട ഒരു മാതൃകയായി ആസൂത്രിതമായ ജർമൻ മോഡല്‍ കാണിക്കുന്നു. 2021–ല്‍ മാള്‍ട്ട കഞ്ചാവ് ക്ലബ്ബുകള്‍ നിയമവിധേയമാക്കി. ക്ലബ്ബുകള്‍ അവിടെ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. അവര്‍ക്ക് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പരമാവധി 500 അംഗങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ. എല്ലാ അംഗങ്ങളും മാള്‍ട്ടയിലെ താമസക്കാരായിരിക്കണം. കൂടാതെ, ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്വയം പരസ്യം ചെയ്യാന്‍ അനുവാദമില്ല. സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും യുവജന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും അകലം പാലിക്കണം. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം ജര്‍മ്മന്‍ കരടിലും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Germany to legalize the consumption and sale of cannabis