ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജർമനി പോയ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 19% കൂടുതല്‍ വീസകള്‍ 2022 ല്‍ നല്‍കിയതായി കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 2022 ല്‍ ഏകദേശം 4,44,000 ദേശീയ വീസകള്‍ നല്‍കിയതായി ജര്‍മ്മന്‍ അധികൃതര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി, ഇത് പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. മുൻ വര്‍ഷം നല്‍കിയ ദേശീയ വീസകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്.

രാജ്യത്ത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലെ താമസത്തിനായി നല്‍കുന്ന സാധാരണ വീസകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ദീര്‍ഘകാല താമസത്തിനായാണ് ദേശീയ വീസകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ജർമനിയുടെ ദേശീയ വീസ പ്രധാനമായും നല്‍കുന്നത് ഉയര്‍ന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബ പുനഃരേകീകരണത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്കും ആണ്. 2022 ല്‍ ജർമന്‍ ദേശീയ വീസ ലഭിച്ചവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജോലി ആവശ്യത്തിനോ കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ താമസിക്കാനാണ് എത്തിയത്.

ജർമനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും താമസിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിദേശികളുടെ ഉയര്‍ന്ന താല്‍പ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങണമെന്നും അധികാരികള്‍ ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഫെഡറല്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ്, ദേശീയ വീസകളുടെ പ്രോസസിങ് സമയം സ്ററാഫിങ് ശേഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പ്രോസസിങ് സമയം ഒരു വര്‍ഷം വരെ എടുത്തേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ വീസ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും വിദഗ്ധരായ വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനും വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ വര്‍ഷം നിയമങ്ങളില്‍ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ഫോറിന്‍ ഓഫിസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്, അതുവഴി കൂടുതല്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ജോലി ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ജര്‍മനിയില്‍ എത്താനാകും.

