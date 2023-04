തെക്കുമുറി ഹരിദാസിന്റെ ഓർമയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ 29 ന് 'ലണ്ടൻ വിഷു വിളക്ക്'

ലണ്ടൻ ∙ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പരമ ഭക്തനും ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ചെയർമാനുമായിരുന്ന തെക്കുമുറി ഹരിദാസ് എന്ന യുകെ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഹരിയേട്ടൻ അന്തരിച്ചിട്ട് മാർച്ച് 24 ന് രണ്ട് വർഷം തികഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ 29 വർഷമായി മുടക്കമില്ലാതെ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച്, വിഷുദിനത്തിൽ പ്രത്യേക വിഷുവിളക്ക് നടത്തുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു ഹരിയേട്ടൻ. ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഔദ്യോഗികത്തിരക്കും, കുടുംബ-ബിസിനസിന്റെ തിരക്കും, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം എത്രയേറെയുണ്ടെങ്കിലും, 29 വർഷവും മുടങ്ങാതെ വിഷുദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുവാനും വിഷുവിളക്കു ഭംഗിയായി നടത്തുവാനും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഹരിയേട്ടൻ.

ഗുരുവായൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള വിഷുസദ്യയും വർഷങ്ങളായി അമ്മയുടെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടത്തിയിരുന്നത് ഹരിയേട്ടനായിരുന്നു. 2020ലെ വിഷുവിളക്ക് നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത്. 2020ൽ ഹരിയേട്ടന് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം ഗുരുവായൂരിൽ എത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ഹരിയേട്ടന്റെ ഓർമയ്ക്കായി 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ലണ്ടനിൽ ലണ്ടൻ വിഷു വിളക്കും സൗജന്യ വിഷു സദ്യയും ഹരിയേട്ടന്റെ കുടുംബവും ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ചേർന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന നൃത്താവിഷ്കാരം, ഹരിയേട്ടന്റെ ഇഷ്ടഭക്തിഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഗാന സുധ, വാദ്യകലാകാരൻ വിനോദ് നവധാരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മേജർ സെറ്റ് ചെണ്ടമേളം, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കിഴേടം പുന്നത്തൂർ കോട്ട മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്‌പെഷ്യൽ വിഷു പൂജ, വിഷു വിളക്ക്, മുരളി അയ്യരുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ദീപാരാധന, വിഷു സദ്യ (അന്നദാനം) എന്നിവയാണ് ലണ്ടൻ വിഷുവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ 29 ന് നടത്തുവാനുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2023 ഏപ്രിൽ 29ന് ലണ്ടൻ വിഷു വിളക്കിനോടാനുബന്ധിച്ച് ഹരിയേട്ടന്റെ ഓർമയ്ക്കായി ആലുവ ശ്രീമൂലനഗരം മാതൃഛായ ബാലാഭവനിലും ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നദാനം നടക്കും.

ഹരിയേട്ടനോട് അടുത്ത് നിന്നവരും യുകെയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്ന ലണ്ടൻ വിഷു വിളക്കിലേക്ക് എല്ലാ സഹൃദയരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നതായി ഹരിയേട്ടന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അറിയിച്ചു.

For further details please contact

Suresh Babu: 07828137478, Subhash Sarkara: 07519135993, Jayakumar: 07515918523, Geetha Hari: 07789776536

Vishu Vilakku Venue: West Thornton Communtiy Cetnre, London Road, Thornton Heath, Croydon CR7 6AU

Date and Time: 29 April 2023, 5:30 pm onwards