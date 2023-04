'കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അംഗീകരിക്കില്ല, വീണ്ടും പണിമുടക്ക്'; ശമ്പള വാഗ്ദാനം വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി ബ്രിട്ടനിലെ നഴ്സുമാർ

ലണ്ടൻ• നീണ്ട പണിമുടക്കിന് ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടനിലെ നഴ്സുമാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച 5% ശമ്പള വർധനവ് വാഗ്ദാനം അംഗീകരിക്കില്ലന്ന് എൻഎച്ച്എസ് നഴ്സുമാർ. റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്‌സിംഗ് യൂണിയനിലെ നഴ്‌സുമാരാണ് ശമ്പള വാഗ്ദാനം വോട്ടിങിലൂടെ നിരസിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 30 രാത്രി 8 മുതൽ മെയ്‌ രണ്ടു രാവിലെ എട്ടുവരെ 48 മണിക്കൂർ പണിമുടക്കുമെന്ന് ആർസിഎൻ അറിയിച്ചു. പണിമുടക്കിൽ എൻഎച്ച്എസിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലെ നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. ഇത് രോഗികൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയേക്കും.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 16 നാണു ബ്രിട്ടനിലെ നഴ്‌സുമാർക്കു സർക്കാർ 5% ശമ്പള വർധനവ് വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. തുടർന്നു പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന യൂണിയനുകൾ ശമ്പള വാഗ്ദാനം അംഗങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി വോട്ടിങിനിട്ടു. ഇതിൽ പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമുഖ സംഘടനയായ റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങിൽ നിന്നും 61% അംഗങ്ങളാണ് വോട്ടിങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവരിൽ 54% അംഗങ്ങളാണ് 5% ശമ്പള വർധനവ് നിരസിച്ചത്. 46% അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു വോട്ട് ചെയ്തു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15% മുതൽ 20% വരെയെങ്കിലും ശമ്പള വർധനവ് നൽകണമെന്നാണ് നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം.

തുടർന്നു സർക്കാരുമായുള്ള ശമ്പള ചർച്ചകൾ അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർസിഎൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാറ്റ് കുള്ളൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവ് ബാർക്ലേയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. സർക്കാർ നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ ശമ്പള വാഗ്ദാനം പര്യാപ്തമല്ലെന്നും നിലവിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നഴ്സുമാർ പണിമുടക്കിലേക്കു തിരികെ പോകാൻ നിർബന്ധിതരാണെന്നും ഇപ്പോൾ നടന്ന ചരിത്രപരമായ വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം ആർസിഎൻ അംഗങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ശമ്പള വാഗ്ദാനം തള്ളുന്നതായും കത്തിൽ പറയുന്നു.

മാർച്ച് 28 മുതൽ ഏപ്രിൽ 14 നു രാവിലെ ഒൻപതി മണി വരെയായിരുന്നു ആർസിഎൻ വോട്ടിങ്‌. വോട്ടിങിൽ ആർസിഎൻ യൂണിയനിലെ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ശമ്പള വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ശമ്പള വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട്. പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇതര യൂണിയനുകകളായ യുണൈറ്റ്, ജിഎംബി എന്നിവയുടെ വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെ അവസാനിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഇവരോടൊപ്പം പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന യൂണിസൺ യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങൾ ശമ്പള വർധനവ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർസിഎൻ വോട്ടിങ്‌ ഫലത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തതയ്ക്കായി എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: nurses in the royal college of nursing britain declined governments pay offer