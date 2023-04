'ബിബിസി ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ'

ലണ്ടൻ• ബിബിസി ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണെന്ന് യുകെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനർ വിക്രം ദൊരൈസ്വാമി. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിയന്റെ ഡിബേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യയിൽ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതു പാലിക്കാൻ ബിബിസി തയ്യാറാകണമായിരുന്നെന്നും വിക്രം ദൊരൈസ്വാമി പറഞ്ഞു. വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നേരിടുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും താൻ മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണു ബിബിസിയെ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് അഭിമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ബിബിസി ഇന്ത്യക്കെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിദേശനാണ്യ ലംഘനത്തിനു ഫെമ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ടിന്റെ (ഫെമ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കമ്പനി എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ പക്കൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കണമെന്നും കമ്പനി നടത്തിയ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ബിബിസി ഓഫീസിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ബിബിസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വരുമാനവും ലാഭവും അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമല്ലെന്നും നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഐടി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയായ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്‌സസ് വ്യക്തമാക്കി.

