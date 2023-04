ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജര്‍മന്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതിനാല്‍ യാത്രകള്‍ മുടങ്ങും. സര്‍വീസ് യൂണിയന്‍ വെര്‍ഡി രണ്ട് ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ ജർമനിയിലെ മൂന്നു വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ നീണ്ട കാലതാമസം നേരിടേണ്ടിവരും.

ജർമനിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളായ കൊളോണ്‍/ബോണ്‍, ഡ്യൂസല്‍ഡോര്‍ഫ്, ഹാംബര്‍ഗ് വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പാസഞ്ചര്‍ സ്ക്രീനിംഗിലും ചരക്ക് നിയന്ത്രണത്തിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.

തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ വെര്‍ഡി ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം പണിമുടക്ക് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ആരംഭിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. മൂന്നു വിമാനത്താവളങ്ങളിലും യാത്രക്കാര്‍ കാലതാമസവും ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും യൂണിയന്‍ വിശദീകരിച്ചു. വെര്‍ഡിയും ഫെഡറല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഏവിയേഷന്‍ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനീസും (ബിഡിഎല്‍എസ്) തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമരങ്ങള്‍.

ഓവര്‍ടൈം വേതനം സംബന്ധിച്ച നയങ്ങള്‍ മാറ്റാനും സാധാരണ ജോലി സമയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഷിഫ്റ്റുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കാനും വെര്‍ഡി മാനേജ്മെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സായാഹ്നം, വാരാന്ത്യ, പൊതു അവധിക്കാല ഷിഫ്റ്റുകള്‍ പോലുള്ള അവധി സമയങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകള്‍ക്ക് 30–40 ശതമാനം ഓവര്‍ടൈം വേതനവും ശനിയാഴ്ച ഷിഫ്റ്റുകള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം അധികവും പ്രത്യേക പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 125 ശതമാനം വരെ അധിക വേതനവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വെര്‍ഡി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ ഇതിനകം ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിരവധി പണിമുടക്കുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കലിനും കാലതാമസത്തിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.

ഈസ്റ്ററിനോടു അനുബന്ധിച്ച് പണിമുടക്ക് നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഏപ്രില്‍ 11, 12 തീയതികളില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചില്ലെന്ന് യൂണിയന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമാന സുരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലുകളെ നിലനിര്‍ത്താനും അവധിക്കാല യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാത്തിരിപ്പ് സമയം ഒഴിവാക്കാന്‍ പുതിയവരെ ആകര്‍ഷിക്കാനും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ജോലി കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കണമെന്നും വെര്‍ഡി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വെര്‍ഡിയും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത റൗണ്ട് ചര്‍ച്ചകള്‍ ഏപ്രില്‍ 27, 28 തീയതികളില്‍ നടക്കാനിരിയ്ക്കെയാണ് സമരം. വെര്‍ഡി നിലവില്‍ പൊതുമേഖലാ തൊഴിലുടമകളുമായി കടുത്ത ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ശമ്പള ഡീല്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഏപ്രില്‍ 22 ന് പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച റെയില്‍വേ സമരം

വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നു വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിശ്ചലമാവുന്നതിനൊപ്പം റെയില്‍വേയും രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അന്ന് ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കാര്‍ മറ്റു ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. ഇത് വീണ്ടും യാത്രക്കാരുടെ ക്ഷമയുടെ പരീക്ഷണമാകും. ഡോയ്ഷെ ബാനിലെ സൂചനാ പണിമുടക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി റെയില്‍ ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പണിമുടക്ക് പ്രാദേശിക, ദീര്‍ഘദൂര ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കും.

English Summary : German union calls for strikes at three major airports on thursday and friday