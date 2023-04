നോർവിച്ച് ∙ ബ്രിട്ടനിൽ മേയ്‌ നാലിനു നടക്കുന്ന പ്രാദേശിക കൗണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായി ബിബിൻ ബേബി. ഇത്തവണ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് ബിബിൻ ബേബി തന്റെ സാന്നിധ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്കും ടൗൺ കൗൺസിലിലേക്കും ഒരുമിച്ചു മത്സരിക്കാനാണ് ലേബർ പാർട്ടി ബിബിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്.

Read Also: പണിമുടക്ക്: ജർമനിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

നോര്‍ഫോള്‍ക് കൗണ്ടിയിലെ ബ്രോഡ്‌ലാൻഡ് ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്കും സ്പ്രോൺസ്റ്റൺ ടൗൺ കൗൺസിലിലുമാണ് ബിബിൻ മത്സരിക്കുക. രണ്ടാം തവണയാണ് ബിബിൻ ബ്രോഡ്‌ലാൻഡ് ജില്ല കൗൺസിലിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇത്തവണ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് ജയസാധ്യത കൂടതലുള്ള സ്പ്രോസ്‌റ്റൺ ഈസ്റ്റ് വാർഡിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനാണ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശം. ഒപ്പം ടൗൺ കൗൺസിലിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ വാർഡിൽ നിന്നും മത്സരിക്കാനും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു.

കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണം മൂലം യുകെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജീവിത പ്രതിസന്ധി, വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തത, മോശം വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ബഡ്ജറ്റ് വെട്ടികുറക്കല്‍, അത്യാവശ്യ രംഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പിന്മാറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ ആരോപണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബിബിന്‍ മത്സര രംഗത്ത് നിറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ലേബർ പാർട്ടി ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ നോർത്ത് നോർവിച്ച് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്റ്റഡ് ഡെലിഗേറ്റായി പങ്കെടുത്ത ബിബിന് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായ കീർ സ്റ്റാംമെറിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ശേഷമാണു ബിബിന്‍ കുഴിവേലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബിബിന്‍ ബേബി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി നോർവിച്ച്, നോർഫോൾക്ക് മേഖലകളിൽ നടത്തിയ സജീവമായ ലേബർ പാർട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർഥിത്വം. നിലവിൽ നോർഫോൾക്ക് ആന്റ് നോർവിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഇലക്റ്റഡ് ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ഹെല്‍സ്ടാന്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും നോർവിച്ച് ലേബർ പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്.

കോൺഗ്രസ്‌ അനുകൂല സംഘടനകളായ ഒഐസിസി യുകെ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് യുകെയുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ എന്നീ നിലകളിലും മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ കെഎസ്‌‌യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളിലൂടെ ബിബിന് പിന്തുണയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നോര്‍വിച്ചിലെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരും ഒപ്പമുണ്ട്. കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ കുഴിവേലിൽ കുടുബംഗമാണ് ബിബിൻ ബേബി. തൃശൂര്‍ ചേലക്കര തൊട്ടുവേലിൽ കുടുബംഗമായ ടിന്‍സിയാണ് ബിബിന്റെ ഭാര്യ. ബെല്‍വിന്‍, ബെല്‍മിയ എന്നിവരാണ് മക്കള്‍.

English Summary: Bibin Baby as a Malayali presence in the Labor Party