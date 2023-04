മാസങ്ങൾ നീണ്ട സമരങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ; ഒടുവിൽ പച്ചക്കൊടി, റോയൽ മെയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് 10 ശതമാനം ശമ്പള വർധനവ്

ലണ്ടൻ: റോയൽ മെയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് 10 ശതമാനം ശമ്പള വർധന. മാസങ്ങൾ നീണ്ട സമരങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളി യൂണിയനും തമ്മിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ ശമ്പള വർധനവ് ഉടമ്പടിയ്ക്ക‌ു ധാരണയായത്. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും 10 ശതമാനം ശമ്പള വർധനവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റായി 500 പൗണ്ടും നൽകും.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയതായി റോയൽ മെയിലിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഇന്റർനാഷനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർവീസസ് അറിയിച്ചു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വർക്കേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡേവ് വാർഡും പുതിയ ഡീലിൽ സംതൃപ്തി അറിയിച്ചു. പുതിയ ധാരണപ്രകാരം നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല. സിക്ക് പേയ്മെന്റ്, അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റാന്റേർഡ്, ഇൽ ഹെൽത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി.

ജീവിതച്ചെലവിനും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും അനുസൃതമായ ശമ്പള വർധനവിനായി 2022 മേയ് മാസം മുതൽ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന റോയൽ മെയിൽ ജീവനക്കാർ സമരരംഗത്തായിരുന്നു. ക്രസ്മസ് കാലത്ത് റോയൽ മെയിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സമരം രാജ്യത്താകെ സാധാരണക്കാരെ ഏറെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടണിൽ നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് റോയൽ മെയിൽ.

