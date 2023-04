'ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചൂടേറിയത് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷങ്ങൾ'; റിപ്പോർട്ടുമായി യുഎൻ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസി

ബര്‍ലിന്‍∙ ലോകത്ത് റെക്കോർഡ് ചൂട് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ എട്ടുവര്‍ഷങ്ങളിലെന്ന് യുഎൻ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്. ചൂടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാമതോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെയോ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും 2022 എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. യുഎന്‍ വേള്‍ഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനാണു (ഡബ്ള്യുഎംഒ) റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2015 മുതൽ 2022 വരെയാണു ഏറ്റവും ചൂടേറിയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വേനല്‍ക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിനെ ബാധിച്ച ഉഷ്ണതരംഗം 15,000 ത്തിൽ അധികം മരണങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വളരെ മോശം കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു 2022 ലേതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കവും ചൂടുകാറ്റും വരൾച്ചയും ലോകത്തെയാകെ ബാധിച്ചു. കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. അന്റാർട്ടിക് കടൽ മഞ്ഞും യൂറോപ്യൻ ആൽപ്‌സ് ഹിമാനിയും കുറഞ്ഞ അളവിലെത്തിയെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് 2022 റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2021 ഒക്ടോബറിനും 2022 ഒക്ടോബറിനും ഇടയില്‍ ചില ഹിമാനികളുടെ ശരാശരി കനം 1.3 മീറ്റര്‍ (4.3 അടി) വരെ നഷ്ടമായി. 2021 ല്‍ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത ഉയര്‍ന്നു.

1990 കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതെന്ന് വേള്‍ഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പെട്ടേരി താലസ് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥയിലെ ഈ പ്രതികൂല പ്രവണതകൾ 2060 വരെ തുടർന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2022 ൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായ വരൾച്ചയും, പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടായ കനത്തമഴയും ചൈനയിലും യൂറോപ്പിലും ഉണ്ടായ ചൂടുകാറ്റും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ജീവനുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായും വേള്‍ഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: un report says that past eight years are the hottest eight years.