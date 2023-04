എമർജൻസി അലർട്ട്; യുകെയിൽ പരീക്ഷണം ഞായറാഴ്ച

സോമർസെറ്റ്∙ യുകെയില്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എമർജൻസി അലർട്ടുകളുടെ പരീക്ഷണം ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) നടക്കും. യുകെ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്ക് ഏകദേശം 10 സെക്കന്റ് നേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അലാറം ഫോണുകളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഭാവിയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എമർജൻസി അലർട്ടുകൾ സഹായകരമാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഒലിവർ ഡൗഡൻ പറഞ്ഞു.

Read Also: ജർമനിയിൽ ഗാർഹിക പീഡനം, കേസ് നാഗ്പൂരിൽ; ഭർത്താവിനെതിരെ യുവതി കോടതിയിൽ

പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടനിൽ ചില കായിക മത്സരങ്ങളും തിയറ്റർ ഷോകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും. പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. വ്യക്തികളുടെ 4G, 5G ഉപകരണങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് അലർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ഒലിവർ ഡൗഡൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ, ഭീകരാക്രമണം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിലായിരിക്കും എമർജൻസി അലർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണിത്. ഇന്നു നടക്കുന്നതു ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണെന്നും സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ അലർട്ടിനെ കണ്ടാൽ മതി. അലർട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാമെന്നും ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിന്റെ താഴെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക. ലിങ്ക്: https://www.gov.uk/alerts.

English Summary: Emergency alert will be tested in uk today.