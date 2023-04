ഗാട്വിക്∙ യുകെയിലെ ഗാട്വിക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടിന് കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ലണ്ടൻ - കൊച്ചി ഫ്‌ളൈറ്റിന്റെ യാത്ര മുടങ്ങി. സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം മുടങ്ങിയ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ നിന്നും രാത്രി ഒരുമണിയോടെയാണ് യാത്രക്കാർ പുറത്തുവന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കു മുന്‍പായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത‌ യാത്രക്കാര്‍ക്കു രാത്രി പതിനൊന്നരക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏറെ വൈകിയാണു സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ കാര്യം യാത്രക്കാരെ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചത്. ഇത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. ഇതിനിടയില്‍ യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കടുത്ത ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

Read Also: ജർമനിയിൽ ഗാർഹിക പീഡനം, കേസ് നാഗ്പൂരിൽ; ഭർത്താവിനെതിരെ യുവതി കോടതിയിൽ

തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മൂന്നു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ നല്‍കിയത്. തകരാർ പരിഹരിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കുക, ഹീത്രൂവില്‍ നിന്നും മുംബൈ വഴിയോ ഡല്‍ഹി വഴിയോ പോകാൻ തയ്യാറാവുക, മുഴുവന്‍ പണവും തിരികെ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുക എന്നിവയായിരുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ. തകരാര്‍ പരിഹരിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കു ഹോട്ടല്‍ താമസം നൽകി. കുറച്ചു യാത്രക്കാർ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കി യുകെയിലെ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി.

കുറച്ചുപേർ ഹീത്രൂവിൽ നിന്നു മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ യുകെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നു പുറപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവർ നിലവിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന്റെ യന്ത്രത്തകരാർ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസം തുടരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ തകരാർ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്‌ 28 നാണ് ഹീത്രൂവിൽ സ്ലോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു ലണ്ടൻ - കൊച്ചി ഫ്‌ളൈറ്റ് ഗാട്വികിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചത്. സർവീസ് ആരംഭിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് യാത്ര മുടങ്ങുന്നത്.

English Summary: london kochi flight that was scheduled to operate from gatwick airport in the uk has been cancelled.