'ബിഷപ്പ് മീറ്റിങിൽ സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ട്'; ചരിത്രപരമായ തീരുമാനവുമായി പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്

വത്തിക്കാന്‍∙ വരാനിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പുമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനവുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. മുൻപ് സ്ത്രീകൾക്ക് കാണികളായി മാത്രമാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനാകും. ഒക്ടോബറിലാണ് ബിഷപ്പുമാരുടെ മീറ്റിങ്ങ്. ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സ്ത്രീകള്‍ക്കും വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടത്.

സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം തരമായി മാത്രമാണ് വത്തിക്കാൻ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കാലങ്ങളായി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന കത്തോലിക്കാ സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പുതിയ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗണ്‍സിൽ മുതലാണ് പല വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്കായി ബിഷപ്പുമാരെ റോമിലേക്ക് പോപ്പ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചർച്ചകള്‍ക്കു പിന്നാലെ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദേശങ്ങളിൽ മീറ്റിങ്ങിന്റെ അവസാനം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തുടർന്ന് ഇത് പോപ്പിന് സമർപ്പിക്കും.

പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം അഞ്ചു കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും പുരോഹിതർക്കൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ 70 ബിഷപ്പ് ഇതര അംഗങ്ങളെ സിനഡിൽ നിയമിക്കാനും പോപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരിക്കണമെന്നും പോപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ട്.

English Summary : Pope allows women to vote at upcoming bishops’ meeting