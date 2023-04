മീൽ ഡീലുകൾക്ക് വിലകൂടിയത് 33% വരെ, വില വർധനയുടെ സൂചികയായി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലെ വിലക്കയറ്റം

A person wearing a backpack with the slogan "SAVE OUR OCEANS", looks at food goods in a shop in London, Britain. (File) REUTERS/Kevin Coombs