നോർക്ക വഴി എൻഎച്ച്എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത നഴ്സുമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് യുകെയിൽ എത്തി

സോമർസെറ്റ്• നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ് ട്രസ്റ്റുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത നഴ്സുമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് എത്തി. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ യുകെയിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം ലണ്ടനില്‍ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.



നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സുമായി യുകെയിൽ എൻഎച്ച്എസ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന 42 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കെയര്‍ പാര്‍ട്ട്ണര്‍ഷിപ്പുകളില്‍ ഒന്നായ ഹമ്പർ ആന്റ് നോർത്ത് യോർക്ക് ഷെയർ ഹെൽത്ത്‌ ആന്റ് കെയർ പാര്‍ട്ട്ണര്‍ഷിപ്പും നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ലിങ്കന്‍ഷെയറിലെ ഹെൽത്ത് സര്‍വീസിന്റെ മാനസിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന നാവിഗോ തുടങ്ങിയവയുമായാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത്.

ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഴ്സുമാരാണ് യുകെയിൽ‌ എത്തിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപരിചയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒഇടിയുടെ യുകെ സ്കോർ (റീഡിങ്, സ്പീക്കിങ്‌, ലിസണിങ് എന്നിവയിൽ ബി, റൈറ്റിങിൽ സി പ്ലസും) കരസ്ഥമാക്കിയ നഴ്സിങ്ങിൽ ബിരുദം, ജിഎൻഎം ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ളവരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

English Summary: first batch of nurse who were recruited through nhs reached uk.