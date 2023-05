ലണ്ടന്‍∙ ചാള്‍സ് മൂന്നാമന്റെ കിരീടധാരണത്തിനായി ബ്രിട്ടനില്‍ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കിരീടധാരണ ചടങ്ങിനായി പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും രാജകീയ ആഭരണങ്ങളും വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റര്‍ ആബിയില്‍ എത്തിച്ചുതുടങ്ങി. മേയ് ആറിനാണ് കിരീടധാരണ ചടങ്ങ്. 1953 ല്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കിരീടധാരണമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ അവസാനമായി നടന്നത്. കിരീടധാരണത്തോടെ ചാള്‍സ് രാജാവ് ഔദ്യോഗിക ചുമതലയേറ്റെടുക്കുകയും രാജകുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകളുടെ അധികാരിയായി മാറുകയും ചെയ്യും.

രാജപത്‌നി പദവിയില്‍ നിന്നും രാജ്ഞി പദവിയിലേക്ക് ചാൾസിന്റെ ഭാര്യയായ കാമില മാറും. ചടങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനഭാഗം രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണവും ഓക്ക് തടിയിൽ തീർത്ത സിംഹാസനത്തിലെ ആരോഹണവുമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി 700 വർഷം പഴക്കമുള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ നവീകരണം ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മധ്യകാലഘട്ടത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്ന സിംഹാസനത്തിലെ ഓരോ പാളിയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്.

സ്ഥാനാരോഹണ സമയത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 'സ്റ്റോണ്‍ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന 125 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കല്ല് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബർഗിൽ നിന്നും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ആയിരം വര്‍ഷമായി പുതിയ രാജാക്കന്മാരെ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകളില്‍ പരമാധികാരത്തിന്റെ പുരാതന പ്രതീകമായി 'സ്റ്റോണ്‍ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി' ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 1661ല്‍ നിര്‍മിച്ച സെന്റ് എഡ്വേര്‍ഡ് കിരീടം, 2868 വജ്രങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഇംപീരിയല്‍ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൗണ്‍, കുരിശോടുകൂടിയ ചെങ്കോല്‍, തൈലാഭിഷേകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്പൂണ്‍, 1831 ല്‍ നിര്‍മിച്ച കിരീടധാരണ മോതിരം തുടങ്ങിയവ ചടങ്ങുനടക്കുന്ന വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റര്‍ ആബിയില്‍ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കാന്റര്‍ബെറി ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജസ്റ്റിന്‍ വെല്‍ബിയുടെ മുഖ്യകാര്‍മ്മികത്വത്തിലായിരിക്കും ചടങ്ങുകള്‍.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വനിത ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവ. ഗുലി ഫ്രാൻസിസ് ദെഹ്കാനി സഹകാര്‍മ്മിയാകും. ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് ബൈബിള്‍ വായിക്കും. 'സേവനത്തിനുള്ള വിളി' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് മതചടങ്ങുകള്‍. പതിവില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മറ്റു മതമേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും ആശംസയറിയിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും. മേയ് ആറിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ റിഹേഴ്‌സലുകള്‍ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റര്‍ ആബിയില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കരനാവികവ്യോമ സേനകളുടെ പരിശീലനചടങ്ങ് നടന്നു. കിരീടധാരണ ചടങ്ങുകളില്‍ 2000 അതിഥികള്‍ക്ക് ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരം ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക, കായിക, വിനോദരംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖര്‍ കിരീടധാരണമടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമാകും.

