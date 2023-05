സോമർസെറ്റ് ∙ യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബാങ്കുകളുടെ 76 ശാഖകൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എച്ച്എസ്ബിസി, ബാര്‍ക്ലേസ്, ലോയ്ഡ്സ്, നാറ്റ് വെസ്റ്റ്‌, ടിഎസ്ബി, ഹാലിഫാക്സ് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അടച്ചു പൂട്ടുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയില്‍സ്, സ്‌കോട്ട്ലൻഡ്, നോര്‍ത്തേണ്‍ അയര്‍ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാഖകളാണ് മേയ് മാസം അവസാനിക്കുന്നതോടെ അടയ്ക്കുന്നത്.

ശാഖകൾ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവ് വന്നതോടെയാണ് ശാഖകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതെന്ന് ബാങ്കുകള്‍ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ അടച്ചുപൂട്ടലുകള്‍ വയോധികരെയും മറ്റു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉള്ളവരെയും ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിംങ് സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തവരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തും.

ഇത്തരം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബാങ്ക് സേവനങ്ങള്‍ തേടാനായി അടുത്തുള്ള ശാഖയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ യാത്ര വേണ്ടിവരുന്നതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡസന്‍ കണക്കിന് പട്ടണങ്ങളില്‍ ഒരൊറ്റ ബാങ്കിന്റെ ശാഖ പോലും ഇല്ലാതായ അവസ്ഥയും ഉണ്ട്. യുകെയില്‍ കാല്‍ശതമാനം ജനങ്ങളാണ് ബാങ്കിങ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് നേടാനായി തയാറായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഏപ്രിലില്‍ നടന്ന കണക്കെടുപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

55 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 44 ശതമാനം പേരാണ് ബാങ്കുകൾ സന്ദര്‍ശിച്ച് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ തേടാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നത്. 18 മുതല്‍ 34 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള അഞ്ചു ശതമാനം പേരാണ് ബാങ്കിങ്‌ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: 76 bank branches to close this month including Halifax and NatWest