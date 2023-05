5% ശമ്പള വർധന അംഗീകരിച്ച് ഒരു വിഭാഗം; സമരം തുടരുമെന്ന് ആർസിഎൻ, ഭിന്നത മുതലെടുത്ത് സമരം തീർക്കാൻ സർക്കാർ

ലണ്ടൻ ∙ ശമ്പള വർധനയ്ക്കായി സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനകൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മുതലെടുത്ത് പ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് തലയൂരാൻ സർക്കാർ ‘കുറുക്കൻ ബുദ്ധി’ പ്രയോഗിക്കുന്നു. പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പള വർധന അംഗീകരിച്ച 14 യൂണിയനുകളുടെ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ജൂൺ മുതൽ വർധിപ്പിച്ച ശമ്പളം നൽകാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിലൂടെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആർസിഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്നു യൂണിയനുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ഭൂരിപക്ഷം എൻഎച്ച്എസ് സ്റ്റാഫിന്റെയും പിന്തുണ ആർജിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന പഴയ ‘മിന്റോ മോർളി’ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ എൻഎച്ച്എസിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരവും അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

അഞ്ചു ശതമാനം ശമ്പള വർധനയും ശരാശരി 1655 പൗണ്ട് ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റും ഉറപ്പു നൽകുന്ന പുതിയ പേ ഡീൽ അംഗീകരിച്ച് യൂണിസെൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 യൂണിയനുകൾ ഇന്നലെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. ഇതോടെ നഴ്സുമാരും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളും പോർട്ടമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. സർക്കാരും യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കരാറിനുള്ള സാഹചര്യം ഉരിത്തിരിഞ്ഞത്. ഇതോടെ എൻഎച്ച്എസിൽ ശമ്പള വർധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ജൂൺ മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം വർധിപ്പിച്ച നിരക്കും ഒറ്റത്തവണ പേമെന്റും നൽകാനും ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനം ആയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, നിലവിലെ ഓഫറുകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നും സമരരംഗത്ത് തുടരുമെന്നുമാണ് റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിന്റെയും (ആർസിഎൻ) യുണൈറ്റിന്റെയും നിലപാട്. എൻഎച്ച്എസിലെ നഴ്സുമാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ആർസിഎന്നിലാണ്. ആർസിഎന്നിന് സമരരംഗത്ത് തുടരണമെങ്കിൽ ഇനിയും അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബാലറ്റ് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

സമരത്തിനായി ഇവർക്കു ലഭിച്ച മാൻഡേറ്റ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു സമരത്തിന് വീണ്ടും അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വോട്ടെടുപ്പു നടത്തി ഭൂരിപക്ഷം നേടണം. ഇത് ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. ജൂണിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം അഞ്ചു ശതമാനം വർധനയും 1655 പൗണ്ടിന്റെ ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റും ലഭിക്കുന്നതോടെ മറ്റൊരു സമരത്തിന് ജീവനക്കാർ വോട്ടു ചെയ്യില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം. ഇതിനായാണ് യൂണിയനുകളിൽ ഒരുപക്ഷത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് കരാറിൽ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തത്.

ഈ തന്ത്രം വിജയിച്ചാൽ ഡിസംബർ മാസം മുതൽ എൻഎച്ച്എസിലെ നഴ്സുമാരും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരും ഫിസിയോരെറാപ്പിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിവന്ന ശമ്പള വർധനവിനായുള്ള സമരം ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കാണാതെ അവസാനിക്കും.

English Summary: NHS unions vote to accept government pay deal – but nurses could still strike