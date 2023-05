ചാൾസ് ജാവിന്റെ കിരീടധാരണം ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടത് 18 മില്യൻ ബ്രിട്ടിഷുകാർ

ലണ്ടൻ ∙ ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണം വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ആബിയിൽ നേരിട്ടു കണ്ടവർ രണ്ടായിരം പേർ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ശരാശരി 18 മില്യൻ (ഒരുകോടി 80 ലക്ഷം) ബ്രിട്ടിഷുകാർ കിരീടധാരണ ചടങ്ങുകൾ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു. ചടങ്ങുകൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ രണ്ടുകോടിയിലേറെ ബ്രിട്ടിഷുകാരാണ് ടെലിവിഷനുകൾക്കു മുന്നിൽ കാത്തിരുന്നത്. ബിബിസിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ചാനലുകൾ, സ്കൈ ടിവി, ഐ ടിവി തുടങ്ങി 11 ചാനലുകളാണ് ഇവ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. ‌‌

ഇവയ്ക്കു പുറമേ ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ നൽകിയ ഫുട്ടേജുകളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും കിരീടധാരണം കണ്ടു. ഇത് എത്രകോടിയെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ഇപ്പോഴും യുട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ കിരീടധാരണചടങ്ങുകൾ ആവർത്തിച്ചു കാണുന്നവർ നിരവധിയാണ്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയേറെ ബ്രിട്ടിഷുകാർ ടെലിവിഷനിൽ വീക്ഷിച്ച പരിപാടി. അന്ന് ശരാശരി 26.5 മില്യൻ പേരാണ് ടെലിവിഷനുകൾക്കു മുന്നിൽ കാത്തിരുന്നത്.

English Summary: King's Coronation was watched by an average of 18 million viewers