യുകെയിൽ യൂബർ ആപ്പുവഴി ഇനി വിമാന ടിക്കറ്റും; സേവനം ഉടൻ

ലണ്ടൻ∙ യുകെയില്‍ യൂബർ ആപ്പുവഴി ഇനി വിമാനടിക്കറ്റും ബുക്കുചെയ്യാം. ആഭ്യന്തര, വിദേശയാത്രകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരേസമയം ഒരുക്കുന്നത്. പുതിയ സേവനം ഈ സമ്മറിൽ ബ്രിട്ടണിലെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകും. യാത്രാവിവരങ്ങൾ നേരിട്ടു നൽകിയാണ് ബുക്കിങ് സാധ്യമാക്കുക. ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ യാത്രകളും ഇതോടൊപ്പം ആപ്പിലൂടെ സാധ്യമാകും.

Read Also: ബ്രിട്ടനിലെ സോമർസെറ്റിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം; റോഡുകൾ നദികളായി, ഒപ്പം മണ്ണിടിച്ചിലും

നിലവിൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ നിരവധി സേവനങ്ങൾ യൂബർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂബർ റൈഡുകൾ, തേംസ് ക്ലിപ്പേഴ്സിന്റെ യൂബർ ബോട്ട്, നാഷനൽ റെയിൽ നെറ്റ് വർക്കിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രകൾ, യൂറോ സ്റ്റാർ, നാഷനൽ എക്സ്പ്രസ്സ്, മെഗാ ബസ്, എന്നിവയിലെല്ലാം യൂബറിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കാം. ഇതിനൊപ്പമാണ് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിങും സാധ്യമാകുന്നത്.

English Summary : Uber to launch flight booking feature on app in UK