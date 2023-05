സോമർസെറ്റ് ∙ യുകെയിൽ പഠനത്തിനായി എത്തുന്ന വിദ്യാർഥി വീസയിലുള്ളവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന നിലപാടുമായി ഹോം സെക്രട്ടറി സുവെല്ലാ ബ്രാവര്‍മാന്‍. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ക്യാബിനറ്റില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കവെയാണ് സുവെല്ലാ ബ്രാവര്‍മാന്‍ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. ചാന്‍സലര്‍ ജെറമി ഹണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഗിലിയാന്‍ കീഗാന്‍ എന്നിവര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ്. എന്നാല്‍ യുകെയിലേക്ക് വിദേശ വിദ്യാർഥികള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പല മന്ത്രിമാരും എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.



ഒരു വര്‍ഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിദ്യാർഥികള്‍ യുകെയിലേക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിലക്കി പ്രഖ്യാപനം നടത്താന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഒരുങ്ങുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും വിഷയം ക്യാബിനറ്റില്‍ സജീവ ചര്‍ച്ചയിൽ തുടരുകയാണ്.

മേയ് 25 ന് നെറ്റ് മൈഗ്രേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് 2022 ലെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരും. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഹോം സെക്രട്ടറി ഇമിഗ്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. യുകെയില്‍ പഠിക്കാനെത്തുന്ന പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഗിലിയാന്‍ കീഗാന്‍ എതിര്‍ത്തുവെന്നാണ് വിവരം. ഇത് പഠനത്തിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുവാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഗിലിയാന്‍ കീഗാന്‍ പറഞ്ഞു.

യുകെയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പത്തുലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുത്തതായി വെളിപ്പെടുത്തി കണക്കുകള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഇരട്ടി തോതിലാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവ്. 2022ല്‍ 6,50,000 മുതൽ 9,97,000 വരെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ യുകെയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് മുന്‍പത്തെ കണക്കായ 5,04,000 എന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിനെ മറി കടക്കുന്നതാണ്. 2021 ജൂണ്‍ മുതല്‍ 2022 വരെയുള്ള കണക്കാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതു സർവകാല റെക്കോര്‍ഡാണ്. യുക്രെയ്ൻ അഭയാർഥികളുടെ ഒഴുക്കിന് പുറമെ കൂടുതല്‍ രാജ്യാന്തര വിദ്യാര്‍ഥികളും എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാരും എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary : Suella Braverman wants restriction on foreign students bringing family to UK