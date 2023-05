ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഹീബ്രു ബൈബിള്‍ 38 മില്യൻ ഡോളറിന് വിറ്റു

ബര്‍ലിന്‍ ∙ ഏകദേശം 1,100 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ളതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന തുകല്‍ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച കൈയെഴുത്ത് ഹീബ്രു ബൈബിള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 38.1 മില്യൻ ഡോളറിന് വിറ്റതായി ലേല സ്ഥാപനമായ സോത്തിബൈസ് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.

Read also : വിദ്യാർഥി വീസയിലുള്ളവർ യുകെയിലേക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് സുവെല്ലാ ബ്രാവര്‍മാന്‍



ഇതിന്റെ വില മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സ്തംഭമായ ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ അഗാധമായ ശക്തിയും സ്വാധീനവും പ്രാധാന്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സോത്തിബൈയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഷാരോണ്‍ ലിബര്‍മാന്‍ മിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. ബൈബിള്‍ ഇസ്രായേലിലെ എഎന്‍യു മ്യൂസിയത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. .

English Summary : World's oldest and most complete Hebrew Bible sells for $38 million dollars