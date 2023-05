ഹൈഡല്‍ബെര്‍ഗ്∙ ജര്‍മനിയിലെ ഹൈഡല്‍ബെര്‍ഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാര്‍ ഇടവകയുടെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം മേയ് 14 ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് സെന്റ് ബോണിഫാറ്റിയൂസ് ദേവാലയ ഹാളില്‍ നടന്നു. വികാരി ഫാ. തോമസ് മാത്യു (TOR/ Third Oder Regular of Saint Francis of Penance) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.