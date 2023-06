ബ്രിട്ടണിൽ വീടുവില ഇടിയുന്നത് 14 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ നിരക്കിൽ, ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യാതെ പലിശ വർധന

Motorist drive through rain water on a flooded Tower Bridge road in London (File image) Photo by: JUSTIN TALLIS / AFP