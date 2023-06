കാൻസർ ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുകെ മലയാളി അനസ് ഖാൻ ഇബ്രാഹിം അന്തരിച്ചു

ലണ്ടൻ• യുകെയിൽ കാൻസർ ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി അന്തരിച്ചു. കൊല്ലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി അനസ് ഖാൻ ഇബ്രാഹിം ആണ് അന്തരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു മരണം. ലണ്ടനിലെ കേരളീയ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ക്രിക്കറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ സുപരിചിതനായിരുന്നു അനസ്.



അനസ് കാൻസർ ബാധിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും അസുഖ വിവരത്തെ കുറിച്ച് അധികമാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലണ്ടനിലെ യൂസ്റ്റൺ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോമിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം. ലണ്ടനിലെ ഈസ്റ്റ് ഹാമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. യുകെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ഭാഗമായ ഗ്ലോബൽ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് അനസ് കളിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹിതനെങ്കിലും ഭാര്യയുമായി അകന്നു കഴിയുക ആയിരുന്നു. മക്കളില്ല. സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

UK Malayali Anas Khan Ibrahim, who was undergoing treatment for cancer, passed away