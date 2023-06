സെന്റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ ഇന്ന് മരിയൻ ദിനാചരണം

ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ലണ്ടൻ റീജനിൽ ഉള്ള സെന്റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) മരിയൻ ദിനാചരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയവിരുന്നിൽ ലണ്ടന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത്‌ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുന്നു.

വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ വഴി കൂടുതൽ വിശ്വാസികളെ അമ്മയിലൂടെ ഈശോയിലേക്കു വരുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. ജപമാലയോടുകൂടി വൈകിട്ട് 6.45 നു തുടങ്ങി, വിശുദ്ധ കുർബാനയും മാതാവിന്റെ നൊവേനയും തുടർന്ന് ആരാധനയോടു കൂടി 8.45 നു സമാപിക്കുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ഷിന്റോ വര്‍ഗീസ് വാളിമലയില്‍ സിആര്‍എമ്മും മിഷന്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു.

English Summary: Marian Day to be celebrated at St. Mary's and Blessed Kunjachan Mission in the London Region