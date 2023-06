ലണ്ടൻ ∙ ജൂൺ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച അഭിഷേകാഗ്നി കൺവൻഷൻ നാളെ ബർമിങ്ങാമിൽ നടക്കും. റവ.ഫാ.സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിഷേകാഗ്നി കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺവൻഷനിൽ ഇത്തവണ പ്രശസ്‌ത ധ്യാനഗുരുവും വചന പ്രഘോഷകനുമായ റവ. ഫാ. മാത്യു വയലാമണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കും. ബർമിങാം ബെഥേൽ സെന്റെറിൽ നടക്കുന്ന കൺവൻഷൻ ഫാ.ഷൈജു നടുവത്താനിയിൽ നയിക്കും. യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ സുവിശേഷ പ്രവർത്തക മിഷേൽ മോറൻ കൺവൻഷനിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരും.

വിവരങ്ങൾക്ക്;

ഷാജി ജോർജ് 07878 149670

ജോൺസൺ ‭+44 7506 810177‬

അനീഷ് ‭07760 254700‬

ബിജുമോൻ മാത്യു ‭07515 368239‬.

നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൺവൻഷനിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാഹന യാത്രാ സൗകര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ;

ജോസ് കുര്യാക്കോസ് 07414 747573.

ബിജുമോൻ മാത്യു 07515 368239

വിലാസം

Bethel Convention Centre

Kelvin Way

West Bromwich

Birmingham

B707JW.

English Summary: Second saturday convention of June in Bethel Convention centre tomorrow