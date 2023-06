യൂറോസോണ്‍ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ബര്‍ലിന്‍ ∙ യൂറോ പൊതു കറന്‍സിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള 20 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന യൂറോസോണിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലാണെ ന്നു റിപ്പോർട്ട്. നേരിയ വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രവചനങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാന്ദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ മാന്ദ്യം നേരിയ തോതിലുള്ളതിനാല്‍ സാങ്കേതികം മാത്രമാണെന്നും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമല്ലെന്നുമാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.



ഇയുവിന്റെ സ്ററാറ്റിസ്ററിക്കല്‍ ഏജന്‍സിയായ യൂറോസ്റ്റാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്, 2023 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലും 2022 ലെ അവസാന മൂന്നു മാസങ്ങളിലും മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പ്പാദനം (ജിഡിപി) 0.1% ഇടിഞ്ഞതായിട്ടാണ്. യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം ഗ്യാസ് വില വർധനവിന് കാരണമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചു. ഇത് ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിന് ആക്കം കൂട്ടി.

ജർമനി ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി യൂറോസോണ്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകള്‍ മാന്ദ്യത്തിലാണ്. 2023 ന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളില്‍ 0.2% വളർച്ച ഫ്രാന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ ജിഡിപി 4.6% ഇടിഞ്ഞു. യൂറോസോണിലെ പണപ്പെരുപ്പം അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.

മാന്ദ്യത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന പോളിസി മീറ്റിങ്ങിൽ പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് ഇസിബിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഇന്റലിജന്‍സിലെ യൂറോപ്യന്‍ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തലവന്‍ ഡീഗോ ഇസ്കാറോ പറഞ്ഞു.

English Summary: All 20 Eurozone countries have sunk into recession