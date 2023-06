ഡ്യൂസല്‍ഡോര്‍ഫ്∙ ജര്‍മനിയിലെ ഡ്യൂസല്‍ഡോര്‍ഫില്‍ അന്തരിച്ച ആലുവ പഴങ്ങനാട് ഉതുപ്പ് മകന്‍ പീറ്റര്‍ കോയിക്കരയുടെ (81) സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകള്‍ ജൂണ്‍ 13ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കും. ചടങ്ങുകൾ ഡ്യൂസല്‍ഡോര്‍ഫിലെ സെന്റ് ബെനഡിക്ടൂസ് ദേവാലയത്തില്‍ ദിവ്യബലിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കും. 12 മണിക്ക് ഹേര്‍ഡ്റ്റ് സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകും.

ഭാര്യ ലീലാമ്മ (അങ്കമാലി മൂക്കന്നൂര്‍ പുതുശേരി കുടുംബാംഗം). മക്കള്‍ : ജിജോ (പൈയ്ംഗ്ടണ്‍, ഇംഗ്ലണ്ട്),ജെന്‍സ് (നോയസ്,ജര്‍മനി). മരുമക്കള്‍: കൊച്ചുറാണി(മുക്കാടന്‍, ചങ്ങനാശേരി), മിലി (പണ്ടാരി, ആളൂര്‍,തൃശൂര്‍). കൊച്ചുമക്കള്‍ : റിയോ, ദിയാ, അലീസ, റോവാന്‍.

പരേതന്റെ ഭാര്യ ലീലാമ്മയുടെ എട്ട് സഹോദരങ്ങളില്‍ ജോസ് പുതുശേരി (പ്രസിഡന്റ്, കേരള സമാജം കൊളോണ്‍), മേഴ്സി തടത്തില്‍ (ഷെല്‍മ്),ഷീല ആല്‍ബത്ത് (ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട്) എന്നിവര്‍ ജര്‍മനിയിലാണ്.

(സംസ്കാരച്ചടങ്ങിന്റെ ലൈവിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് .https://youtube.com/live/zvs2XL55ZU0, https://youtube.com/live/PMu5clQgI7Y, https://youtube.com/live/jvqk257_4xM)

English Summary: The funeral of Peter Koikara, who passed away in Germany, will be held tomorrow