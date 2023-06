മാഞ്ചസ്റ്റർ തിരുന്നാൾ ജൂൺ 24 ന് കൊടിയേറും

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ യുകെയിലെ മലയാറ്റൂർ എന്ന് പ്രശസ്തമായ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തോമാശ്ലീഹായുടെയും, അൽഫോൻസാമ്മയുടെയും സംയുക്ത തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം 24 ന് തുടക്കമാകും.

ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ജൂലൈ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാണ് സമാപിക്കുക. കൊടിയേറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച്‌ ഫോറം സെൻറ്ററിൽ ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രയും,കോമഡിയും ഒത്തുചേരുന്ന സൂപ്പർ മെഗാഷോ നടക്കും. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ സിഎസ്എം വോയ്സാണ് ഇക്കുറി വിസ്മയ വിരുന്നൊരുക്കുക.

ജൂൺ 24 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന്‌ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജിയണൽ ഡയറക്റ്റർ ഫാ.ജോൺ പുളിന്താനത്ത്‌ കൊടിയേറ്റുന്നതോടെ തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് വിഥിൻഷോ ഫോറം സെൻറ്ററിൽ സൂപ്പർ മെഗാ ഷോയ്ക്ക് തുട ക്കമാകും. സി.എസ്.എം.ഇ.ജി.ബി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സി.എസ്.എം വോയ്‌സിനൊപ്പം പ്രശസ്ത ഗായകരും കലാകാരൻമാരും അണിനിരക്കുന്ന കലാവിരുന്നാണ് ക്രമീകരിച്ചരിക്കുന്നത്.

25 ഞായറാഴ്ച നാലിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ഫാ.ജോ മൂലച്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും.ദിവ്യബലിയെ തുടർന്ന് ഉൽപ്പന്ന ലേലം നടക്കും. 26 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ ഫാ.ജിൻസൺ മുട്ടത്തുകുന്നേൽ ഒ.എഫ്.എം മുഖ്യ കാർമ്മികനാകുമ്പോൾ 27 ന് വൈകുന്നേരം ആറിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഹോളിഫാമിലി മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.വിൻസെൻറ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കാർമ്മികനാകും. 28 ന് ഷെഫീൽഡ് മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോം കിഴക്കരക്കാട്ട് കാർമ്മികനാകുമ്പോൾ 29 ന് ലിതർലാൻഡ് വികാരി ഫാ.ആൻഡ്രൂസ് ചെതലനും, 30ന് സെൻറ്‌ ആൻറണീസ് പള്ളി അസിസ്റ്റൻറ് വികാരി ഫാ.സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരും കാർമ്മികരാകും.

പ്രധാന തിരുന്നാൾ ദിനമായ ജൂലൈ ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ആഘോഷമായ കുർബാന നടക്കും. ഫാ.ജോബിൻ പെരുമ്പളത്തുശേരി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ ഫാ.ജിനോ അരീക്കാട്ട് എംസിബിഎസ് തിരുന്നാൾ സന്ദേശം നൽകും.തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണവും സ്‌നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജൂലൈ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവ്യബലിയെ തുടർന്ന് ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ കൊടിയിറക്കുന്നതോടെ തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനിക്കും.തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ,ട്രസ്റ്റിമാരായ ബിജു ജോസഫ്,റോസ്ബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ,ട്വിങ്കിൽ ഈപ്പൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധകമ്മറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു.

കൊടിയേറ്റ് മുതൽ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറിന് വിഥിൻഷോ സെൻറ് ആൻറണീസ് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൊവേനയും നടക്കും.

English Summary : Joint feast of St Thomas and St Alphonsa in Manchester