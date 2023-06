സെന്റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ മരിയൻ ദിനാചരണം നാളെ

ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രെയ്റ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ലണ്ടൻ റീജനിൽ ഉള്ള സെന്റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ നാളെ (ബുധനാഴ്ച) മരിയൻ ദിനാചരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിവ്യബലിയിൽ നമ്മെതേടിയെത്തുന്ന ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഈ അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം .

ജപാലയോടുകൂടി വൈകിട്ട് 6.45 നു തുടങ്ങി, കുർബാനയും മാതാവിന്റെ നൊവേനയും തുടർന്ന് ആരാധനയോടു കൂടി 8.4നു സമാപിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ വിരുന്നിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ഷിന്റോ വര്‍ഗീസ് വാളിമലയില്‍ സിആര്‍എമ്മും മിഷന്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു.

Address of the Church

St. Mary and Blessed Kunjachan Mission (Our Lady and St George church),

132 Shenhall Street,

E17 9HU